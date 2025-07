O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste concluiu, na sexta-feira (4), a limpeza e desinfecção do reservatório elevado localizado no bairro 31 de Março. A ação integra o cronograma contínuo de manutenção da autarquia, que visa garantir a qualidade e a segurança da água distribuída à população.

Com capacidade para armazenar 500 mil litros de água, o reservatório recebe abastecimento da Estação de Tratamento de Água – ETA IV, situada no Jardim Souza Queiroz. A estrutura atende diretamente os bairros Conjunto dos Trabalhadores, San Marino, Angelo Giubina, Terra Azul, São Joaquim e Trinta e Um de Março.

A iniciativa faz parte de um conjunto de medidas que estão sendo aplicadas em alguns dos 63 reservatórios espalhados pelo município. O objetivo é preservar a eficiência do sistema de abastecimento e reforçar o compromisso do DAE com a saúde pública e a excelência dos serviços prestados.

A autarquia segue com o cronograma de limpezas em diferentes regiões da cidade, assegurando o fornecimento de água tratada com qualidade para os barbarenses.

