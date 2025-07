Avenida Brasil interditada pro Rock Day Americana; veja quando

A Prefeitura de Americana vai interditar o trecho da Avenida Brasil entre as ruas Paineiras e Palmeiras (sentido Centro) durante a realização do Rock Day Americana, no CCL (Centro de Cultura e Lazer). A via será interditada pela na sexta-feira (11), a partir das 17h, e no sábado (12), a partir das 15h. A previsão da Utransv é de que o trânsito seja liberado até a meia-noite em ambos os dias.

O evento, realizado em comemoração ao Dia do Rock, celebrado em 13 de julho, contará com shows de Biquini Cavadão, Viper e artistas locais, além de praça gastronômica, cervejarias, feira de artesanato e área kids com brinquedos.

A entrada será solidária, com a doação de um shampoo infantil, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade, para apoiar famílias em situação de vulnerabilidade.

Confira a programação do Rock Day

11/07 (Sexta-feira)

18h – Frann Azalim

20h – Biquini Cavadão

12/07 (Sábado)

16h – GTC

18h – Purgatory (Iron Maiden Cover)

20h – Viper

