Uso excessivo de telas causa desconforto e até miopia em crianças e adolescentes

O Brasil é o segundo país que mais passa tempo usando a internet. De acordo com a pesquisa Digital 2023: Global Overview Report, da DataReportal, o brasileiro gasta, em média, nove horas e meia em frente a telas por dia. No entanto, o uso excessivo de dispositivos, como smartphones e computadores, afeta a saúde ocular. É o que alerta Kleber Eidi Shimono, oftalmologista do Seconci-SP (Serviço Social da Construção).

Segundo o especialista, o tempo excessivo em frente às telas provoca astenopia, que é o desconforto ocular causado pelo esforço de foco. O uso prolongado da visão pode causar dores de cabeça e visão turva.

“A utilização excessiva das telas também está associada ao aumento da incidência de miopia, principalmente em crianças e adolescentes, e ao olho seco, devido à redução do reflexo de piscar”, alerta.

Para pessoas que trabalham com computadores e celulares, o oftalmologista recomenda pausas para descansar os olhos. “Não há um tempo exato de intervalo. Pode ser a cada três horas, por exemplo, mas quanto menor o tempo seguido de uso da tela, melhor”. Shimono também sugere, ainda, olhar para o horizonte, de preferência em um ambiente aberto.

Prevenção nos canteiros

Considerando o setor da construção civil, a cegueira decorrente de acidentes de trabalho também pode ser evitada com o uso adequado de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual).

“O trabalhador da construção civil está sujeito a fagulhas, poeira e ácidos, que podem entrar em contato com os olhos se não utilizar os equipamentos corretos”, afirma Gianfranco Pampalon, consultor de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do Seconci-SP.

Pampalon ainda explica que, para cada atividade no canteiro, há uma proteção específica. “O soldador utiliza lente para radiação, por exemplo. Os óculos de proteção para manuseio de esmerilhadeira precisam ser resistentes a fragmentos que se soltam das peças. E há também a máscara de proteção facial antichama, em caso de arco elétrico”, completa.

Saúde ocular

O Dia da Saúde Ocular, comemorado em 10 de julho, tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção de doenças oculares.

Segundo Shimono, entre os problemas oftalmológicos mais frequentes estão: miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia, catarata, glaucoma, retinopatias, conjuntivite e ceratocone.

A consulta regular ao oftalmologista, aliada a cuidados simples no cotidiano, é a chave para garantir a saúde dos olhos a longo prazo.

