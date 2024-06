O prefeito Chico Sardelli, acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi e do secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves, assinou nesta terça-feira (18), a ordem de serviço para o recapeamento asfáltico de 78 ruas e avenidas e a pavimentação de nove vias, totalizando o investimento de R$ 27.340.000,00.

“Estamos iniciando o maior programa de recapeamento da história de Americana. Nossa gestão tem investido na recuperação da malha viária, totalizando mais de 150 ruas recapeadas e pavimentadas. Essa nova etapa do programa de recapeamento e pavimentação é um passo importante para avançarmos na revitalização da infraestrutura viária”, disse o prefeito.

O prefeito Chico Sardelli e o presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), André do Prado, foram os intermediadores do recurso junto à Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo. A previsão era de R$ 38.206.235,11, sendo R$ 30 milhões do governo estadual e o restante de contrapartida da Prefeitura de Americana. O aporte municipal não será necessário devido ao valor proposto pela empresa vencedora do processo licitatório.

“Essa conquista é fruto do nosso trabalho na busca por recursos e do quanto essas parcerias com o governo estadual e deputados têm contribuído na destinação de verbas para inúmeras obras. Essa aproximação com todas as esferas são essenciais para que a nossa cidade tenha cada vez mais investimentos”, destacou o vice-prefeito Odir Demarchi.

As vias que serão recapeadas – veja a lista completa abaixo – estão localizadas nos bairros Cidade Jardim, Parque Novo Mundo, Jardim Boer, Antônio Zanaga, Jardim América II, São José, São Roque, Sítio da Gruta, Vila Paraíso, Vila Cechino, Vila Medon, Frezzarim, Mathiensen, Santa Catarina, São Domingos, Vale das Nogueiras, Vila Rasmussem, Jaguari, Vila Gallo, Jardim Brasil, Conserva e Vila Bela. A pavimentação acontecerá em vias do Bosque dos Ipês/Residencial Tancredi.

“O recapeamento asfáltico tem um impacto direto na qualidade de vida, garantindo mais segurança aos motoristas. Essa manutenção viária está sendo realizada através da nossa lista de ruas e avenidas mais danificadas. Revitalizamos vias que existem há mais de 40 anos e nunca tinham sido recapeadas”, ressaltou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A empresa Datec Construção e Infraestrutura Ltda. foi a vencedora do processo licitatório e será a responsável pela execução das obras.

Relação de vias que serão recapeadas:

– Rua dos Cravos, entre Rua das Alfazemas e Avenida Castelhanos

– Rua Catanduva, entre Rua dos Jasmins e Avenida Castelhanos

– Rua Limeira, entre Avenida Cillos e Rua Quintana

– Rua das Tulipas, entre Avenida Cillos e Rua Dom Bosco

– Rua das Angélicas

– Rua das Palmas, entre a Rua Francisco Lapierri e Rua dos Antúrios

– Avenida Unitika

– Rua Otimismo, entre Rua da Virtude e Rua Glória

– Rua Êxito

– Rua Futuro

– Rua Triunfo, entre Rua do Entusiasmo e Rua da Sabedoria

– Rua Tibiriçá, entre a Rua Tuiuti e Avenida Abdo Najar

– Avenida Chalil Miguel Onsi

– Avenida Heitor Siqueira

– Rua Santarém, entre a Rua Pindaré e Rua São Roque

– Rua Iriri

– Rua Juruema, entre Rua Capiberibe e Avenida Europa

– Rua Capiberibe entre Rua Miranda e Rua Juruema

– Rua Parnaíba

– Rua Jaguarão

– Rua Camanducaia

– Rua Cuba, entre Rua Manoel dos Santos Azanha e Rua Bolívia

– Rua Panamá

– Rua Costa Rica

– Rua Paraguai, entre Rua México e Rua Fortunato Faraone

– Rua Chile, entre Rua Fortunato Faraone e Avenida Brasil

– Rua Suriname, entre Rua Cuba e Rua Fortunato Faraone

– Rua Equador, entre a Rua Cuba e Rua Fortunato Faraone

– Rua Venezuela, entre Rua Cuba e Rua Fortunato Faraone

– Rua Colômbia, entre Rua Cuba e Rua Fortunato Faraone

– Rua dos Curiós

– Rua do Rouxinol

– Rua dos Buritis

– Rua dos Sabiás

– Rua das Jandaias

– Rua dos Colibris, entre Rua dos Sabiás e Rua Prímula

– Rua dos Pintassilgos

– Rua das Arapongas

– Rua das Araras

– Rua das Patativas

– Rua dos Faisões

– Rua das Cotovias

– Rua das Garças

– Rua dos Tucanos

– Rua Antônio Galvão Cezarino Leite, entre Rua Francisco Lapierri e Avenida Cillos

– Rua Grécia

– Rua Iugoslávia, entre Rua Suíça e Avenida Europa

– Rua Suíça, entre Rua Albânia e Rua Grécia

– Avenida Afonso Schimdt, entre Rua Maria Cavalcante Proença e Rua Graciliano Ramos

– Rua Carmen Cinira

– Avenida Cândido Portinari, entre Antônio Conselheiro e Avenida Vitalino

– Rua Mem de Sá, entre Rua Antônio Conselheiro e Avenida Vitalino

– Rua Auta de Souza

– Rua Valdomiro Silveira, entre Rua Mem de Sá e Rua Cândido Portinari

– Rua Graça Aranha

– Rua Cabo Oswaldo Moraes, entre Rua Abolição e Rua Capitão Manoel dos Santos Sobrinho

– Rua Capitão Manoel dos Santos Sobrinho, entre Rua Dom Pedro II e Rua Anhanguera

– Rua Nara Leão

– Rua Elizete Cardoso

– Rua Marechal Deodoro

– Rua Albânia, entre Avenida Europa e Rua Hungria

– Rua das Goiabeiras

– Rua dos Limoeiros

– Rua das Jabuticabeiras, entre Rua das Mangueiras e Rua Benedito Santarosa

– Rua João Gelmini

– Rua Thomaz Panaro

– Rua Antônio Zacarias

– Rua Dante Rossi

– Rua dos Sândalos, entre Rua Dom Bosco e Rua Padre Manoel da Nóbrega

– Rua Tamoio, entre Rua Anhanguera e Rua Dom Pedro II

– Rua Abolição, entre Rua Anhanguera e Rua Dom Pedro II

– Rua Peru, entre Avenida Campos Salles e Avenida Brasil

– Rua Paul Harris, entre Rua Abolição e Rua Capitão Manoel Soares Sobrinho

– Rua Paul Harris, entre Avenida Abdo Najar e Rua Riachuelo

– Rua 13 de Maio, entre Rua Salvador Giordano e Rua Gonçalves Dias

– Rua Aderaldo Ferreira de Araújo, entre Rua José Verissimo e Avenida Cecília Meirelles

– Rua Domingos Pilotto

– Rua Vicente Sacilotto

Relação de vias que serão pavimentadas:

– Rua Ottávio Tancredi

– Rua Cacilda Franco de Arruda Guelli

– Rua Fátima Cristina Pinhanelli Ribeiro

– Rua João Salvador

– Rua Pastor Joás Dias de Araújo

– Rua João Miguel Honsi

– Rua Franz Hetzel

– Rua Ary Giordano

– Rua Armando Dadona

