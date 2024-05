Prefeito Chico entrega escrituras de imóveis de interesse social para 71 famílias

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, entregou escrituras gratuitas de imóveis de interesse social para 71 famílias do município, na tarde desta sexta-feira (24). O documento garante aos contemplados a posse definitiva das suas casas. A entrega ocorreu na sede da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano.

“A documentação garante a posse definitiva das propriedades e a tranquilidade de morar no imóvel regularizado, por meio do esforço e empenho de toda a equipe da Prefeitura, da Secretaria de Habitação, e viabilizado pelo programa Minha Escritura, que retomamos na nossa gestão. Parabenizo todas as famílias pela conquista”, disse o prefeito Chico.

Foram contemplados com as escrituras de graça moradores dos bairros Parque da Liberdade, Jardim dos Lírios, Jardim Brasil, Jardim da Paz, Jardim das Flores, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Jardim Mário Covas, São Jerônimo, Vila Dainese e Antônio Zanaga.

“Mais uma entrega de escrituras de graça para as famílias, cumprindo nosso compromisso com a população e mais uma ação da nossa gestão na área habitacional. Agora vocês têm realmente a garantia de seus imóveis”, destacou o vice-prefeito Odir aos contemplados.

“O trabalho da equipe da Secretaria de Habitação foi desenvolvido com muito empenho para tornar possível a regularização dos imóveis. Hoje é um dia muito gratificante”, completou o secretário Ordival.

Com a entrega das 71 escrituras nesta sexta-feira, a Prefeitura já contemplou 290 famílias com a documentação dos imóveis desde 2021.

Moradores que queiram mais informações sobre o programa podem entrar em contato com a Secretaria de Habitação pelo telefone (19) 3475-8700.