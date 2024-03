Prefeito Chico entrega reforma da Praça de Esportes do Nova Americana

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, entregou nesta segunda-feira (25) a reforma da Praça de Esportes Sebastião Barrera, no bairro Nova Americana. O espaço, localizado na Rua Anhanguera, nº 1.325, recebeu melhorias em toda a sua estrutura, executadas pela Prefeitura por meio da Secretaria de Esportes. O evento reuniu autoridades, moradores do bairro e integrantes das equipes de basquete e hóquei de Americana.

“Acredito no esporte como ferramenta de transformação social, e a infraestrutura esportiva de Americana está evoluindo a cada dia, tanto com a construção de novos equipamentos quanto com as reformas nos espaços que já existem. Esta é mais uma obra que temos a felicidade de entregar à população, uma praça renovada, com mais opções de lazer e melhores condições para os frequentadores. Tenho certeza que a comunidade fará bom uso deste espaço”, afirmou o prefeito Chico.

As obras no local incluíram pintura geral, reforma da quadra poliesportiva com regularização do piso e nova pintura, troca dos alambrados da piscina de biribol e de todo o entorno da praça, implantação de academia ao ar livre, construção de quadra de areia, reforma dos banheiros, com substituição de louças e portas, e instalação de iluminação de LED. O investimento no espaço foi de aproximadamente R$ 150 mil, custeados com recursos próprios.

“Acompanhamos essa obra desde o início e a praça realmente passou por uma transformação enorme, com muitas melhorias. Uma grande conquista para a comunidade da região e também para toda a cidade, que ganha mais um equipamento renovado à disposição para as atividades físicas. Parabéns a todos os envolvidos”, destacou o vice-prefeito Odir.

“As melhorias nos equipamentos esportivos de Americana não param. Hoje é mais um dia muito feliz, porque chegou a vez da comunidade do Nova Americana receber uma praça completamente reformada, com quadra pintada, alambrados trocados e novos atrativos, como a academia ao ar livre e a quadra de areia. Nosso objetivo é sempre incentivar a população a praticar exercícios e frequentar os nossos espaços. Agradeço à nossa equipe da secretaria pelo empenho”, ressaltou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

A cerimônia de entrega contou com a presença do presidente da Câmara de Americana, Thiago Brochi, dos vereadores Leco Soares, Lucas Leoncine e Marcos Caetano, e dos secretários municipais Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação), Diego Guidolin (Planejamento) e Fábio Renato de Oliveira (Meio Ambiente).

“Quero destacar a capacidade de gestão do prefeito Chico e do vice Odir e também agradecer pelo carinho com a região do Nova Americana. É muito gratificante poder retornar a essa praça, que faz parte da minha infância e que me deu muitas alegrias, e ver todo esse cuidado com o espaço”, completou Thiago Brochi.

As intervenções fazem parte de uma série de reformas nas Praças de Esportes de Americana. Na semana passada, a Prefeitura entregou a revitalização da área do São Manoel e deu início aos trabalhos na praça do bairro Antônio Zanaga. No Jardim Ipiranga, as obras vão começar em breve, enquanto na Vila Bertini os trabalhos seguem em andamento.