O prefeito de Nova Odessa Leitinho Schooder (PSD)

divulgou vídeo na manhã desta terça-feira de dentro do Hospital Estadual de Sumaré para relatar seu quadro de saúde e agradecer por estar vivo.

Ele conta também da perda do sub secretário Eduardo Mota, que dirigia o carro e morreu no acidente. Ele fala do cavalo que entrou na frente do carro causando o acidente.

