Séries e filmes mais vistos na semana no Brasil

Depois de se envolver em polêmica no prédio onde mora por usar um pijama curtinho no elevador, Lary Cubas recebeu uma proposta um tanto incomum. A Musa do OnlyFans e da Privacy diz que um famoso humorista, que assina suas plataformas adultas, ofereceu R$ 15 mil por uma cena explícita no condomínio.

“Ele contou que é uma fantasia me ver sem roupa no elevador. Me pediu para me exibir na calada da noite, quando todos os moradores estivessem dormindo. Achei que fosse pegadinha, alguma brincadeira. Até porque ele é humorista. Vou confessar que fiquei na vontade. Queria revidar a bronca que tomei”, diz rindo.

Lary lembra que recebeu um bilhete de advertência da sua vizinha depois que desceu do seu apartamento para receber um pedido de delivery. A influencer usava apenas um pijama curto. Isso gerou revolta na moradora, que estava com o marido no momento do ‘flagra’. Dias depois, ela expôs tudo na web.

“Os homens gostam do que é proibido e eu gosto de me arriscar às vezes (risos). Já gravei na praia, no parque, no shopping… mas nunca expus ninguém. Nunca causei constrangimento. E por isso não topei a proposta dele. Não quero mais problemas no meu prédio. Ele até me ofereceu o advogado dele caso tivesse algum problema, mas não quero ser presa”, completa rindo.

Essa não é a primeira vez que um famoso oferece dinheiro para ela em troca de vídeos e fotos. Recentemente, um MC fez uma proposta gorda por fotos dos seus pés. Outro, um influencer fitness, ainda pediu para que ela gravasse com um ator pornô gringo. “Ele era fã do cara e queria ver a pegação. Tem de tudo, fetiche não se explica. E os famosos parecem ser os mais reprimidos”.

