O prefeito de Americana, Chico Sardelli, acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi e do secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, entregou nesta terça-feira (20) a reforma do auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL) da cidade. O espaço cultural é utilizado para ensaios, apresentações musicais e eventos artísticos e passou por revitalização completa.

O piso do auditório foi totalmente renovado com a remoção do carpete antigo, a aplicação de produto selante de trincas e a instalação de piso de cimento queimado, com durabilidade e resistência superiores. O sistema de ar-condicionado foi revisado e higienizado e o espaço recebeu pintura interna de paredes, portas e janelas.

Além disso, o auditório tem um novo sistema de som e iluminação profissionais, com caixas de som ativa e subwoofer ativo, novos microfones, mesa de som, iluminação por LED e canhão de fumaça.

“Fizemos este investimento pensando na produção dos artistas de nossa cidade e no uso do auditório por servidores municipais que aqui fazem seus ensaios, como os músicos da Banda e da Orquestra. Eles merecem este carinho e este cuidado com o ambiente de trabalho”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O vice-prefeito comemorou a entrega. “O auditório está renovado e tem uma nova estrutura, muito profissional e moderna. Tenho certeza de que os artistas vão aprovar o novo espaço no CCL”, declarou Odir.

O secretário Vinicius Ghizini agradeceu o empenho da equipe durante a revitalização. “Os servidores da Secretaria de Cultura e Turismo acompanharam cada passo desta reforma, que revitalizou um importante espaço cultural de Americana. O auditório do CCL é utilizado para apresentações da Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos, ensaios da Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi e da Orquestra Sinfônica Municipal, além de cerimônias, mostras culturais e eventos institucionais”, enumerou.

A entrega do auditório revitalizado integra um amplo projeto da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi para tornar o CCL um espaço ainda mais acolhedor para os grandes eventos planejados para 2025. Entre as melhorias na área de eventos do CCL estão a nova pavimentação e iluminação em LED, executada pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, e a construção de novas escadas para promover mais mobilidade ao público presente.

3ª Rota Cervejeira

Durante a solenidade, foi lançada oficialmente a 3ª edição da Rota Cervejeira, que será realizada nesta sexta-feira (23), sábado (24) e domingo (25), no CCL. Organizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Polo Cervejeiro da Região Metropolitana de Campinas (RMC), o evento tem produção da Bokme Produções!, apoio do Conselho Municipal do Turismo (Comtur) e da Região Turística Bem Viver, além de patrocínio da AVT Incorporadora, que aderiu à categoria Bronze dentro do Programa Conexão Cultura.

A solenidade também contou com as presenças dos vereadores Leco Soares, Fernando da Farmácia, Jean Mizzoni, Gutão do Lanche, Talitha De Nadai, Renan de Angelo e Lucas Leoncine; dos secretários municipais Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação), Fábio Renato de Oliveira (Meio Ambiente), Diego Guidolin (Planejamento) e Eduardo Flores (Administração); do representante do Polo Cervejeiro da RMC (Região Metropolitana de Campinas), Kaure Ferreira Martins; e da presidente do Comtur, Elza Cassitas Sferra.