Prefeito Chico inaugura nova praça da Avenida Brasil

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, inaugurou a nova praça da Avenida Brasil neste domingo (23). Localizado na altura do número 750, no sentido do Parque Ecológico, o espaço de lazer e convivência conta com academia ao ar livre e possibilita a prática de atividades físicas diversas.

“Nossa gestão tem valorizado o dinheiro público, viabilizado parcerias com a iniciativa privada e identificado como devolver isso para a população da melhor forma em diferentes áreas. Oferecer lazer, qualidade de vida, entretenimento também é muito importante para a dinâmica da cidade”, disse o prefeito Chico.

A praça conta com equipamentos de academia ao ar livre em aço inox, com estações de musculação e multiestação de calistenia, espaço para atividades físicas diversas, bancos e lixeiras, iluminação de LED, bicicletário, bebedouro, canteiros de grama, passeio público em concreto estampado e rampa de acessibilidade com piso tátil. O muro construído no local ganhou uma nova pintura, com base em layout desenvolvido pela Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação. Além disso, a vegetação foi preservada.

“Como o prefeito Chico diz desde o início da nossa gestão, queremos mais para Americana. E o sentimento é de que todos abraçaram essa ideia. A equipe da Prefeitura e tantos parceiros pela cidade têm feito as coisas acontecerem, como aqui nesta praça, mais um espaço entregue para o proveito da população”, afirmou o vice-prefeito Odir Demarchi.

As intervenções foram executadas pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme projeto da Secretaria de Planejamento, com recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU), reservados para execução de obras de infraestrutura, saneamento e mobilidade urbana a partir de taxas aplicadas em novos empreendimentos e dotação orçamentária.

“Esta é uma obra muito importante para Americana. Um espaço em um cartão-postal da cidade que estava deteriorado e com certeza ficou muito mais bonito e agradável. Uma obra que também mostra que os empresários estão investindo e acreditando em Americana. E ainda um exemplo de como a administração municipal absorveu uma marca pessoal do prefeito Chico, que é enxergar, entender e atender a necessidade de todos”, destacou o secretário de Planejamento, Diego de Barros Guidolin.

Os empresários Neto Califórnia e Nildinei Santarosa doaram os equipamentos da academia ao ar livre. “Temos que agradecer ao prefeito Chico pela possibilidade de participar desse projeto. É pensando nos pequenos detalhes que a gente consegue resolver os grandes problemas. O que foi oferecido aqui foi a preocupação com bem-estar dos cidadãos, para que possam aproveitar ainda mais a Avenida Brasil”, comentou Neto.

