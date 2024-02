Prefeito Rafael Piovezan acompanha obras de trecho da Avenida Antônio Pedroso

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, acompanhou os trabalhos de pavimentação na duplicação de trecho da Avenida Antônio Pedroso. Os serviços foram realizados em trecho próximo à ETEC “Professor Dr. José Dagnoni”, no bairro Cidade Nova.

Além da pavimentação, máquinas e equipes de trabalho atuam na manutenção de canteiros e nova configuração viária na região, incluindo ainda a implantação de um bolsão de estacionamento em área entre a Avenida Antônio Pedroso e as ruas do Linho e São Luís.

“A duplicação deste trecho traz maior segurança para quem se desloca por esta importante via que liga a área Central e a Zona Leste da nossa cidade. E além de organizarmos o fluxo de veículos, estamos implantando um novo bolsão de estacionamento na região – fundamental para quem utiliza todas as estruturas que ali existem. Aliás, essa região se transforma! Com todas as intervenções realizadas nos últimos anos, novos empreendimentos residenciais e comerciais vão se instalando por ali”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

