A Volvo Cars está expandindo sua estratégia de sustentabilidade, estabelecendo novas metas ambiciosas para 2030 e 2040. A empresa também está aumentando seu foco na biodiversidade e acaba de anunciar uma série de ações que pretende implementar em um futuro próximo.

“Tomar medidas para combater as mudanças climáticas é inegociável e tornar-se totalmente elétrico é um passo importante em nossa jornada pioneira”, diz Jim Rowan, CEO da Volvo Cars. “À medida que avançamos para reduzir ainda mais as emissões em toda a nossa cadeia de valor, temos a responsabilidade de fazer mais e abordar nossa pegada de biodiversidade, bem como ajudar a melhorar a vida das pessoas. Essa nova estratégia foi projetada para nos ajudar a fazer exatamente isso”.

As novas ambições de sustentabilidade da Volvo Cars para 2030 são:

● Reduzir suas emissões de CO₂ por carro em 75% (em comparação com os níveis de 2018).

● Reduzir o uso de energia em suas operações por carro em média 40% (em comparação com os níveis de 2018).

● Alcançar 30% de conteúdo reciclado médio em toda a sua frota, com modelos de carros novos tendo pelo menos 35% de conteúdo reciclado.

● Reduzir o uso de água em suas operações em 50% em média por carro (em comparação com os níveis de 2018).

● Pelo menos 99% de todos os resíduos de suas operações devem ser reutilizados ou reciclados.

Desde o lançamento da estratégia de sustentabilidade em 2019, a Volvo Cars avançou em direção às metas de ação climática. Por exemplo, 69% das operações da empresa agora são alimentadas por energia neutra para o clima, em comparação com 55% em 2019, e já possui 100% de eletricidade neutra para o clima usada em suas fábricas globalmente. Além disso, a Volvo Cars reduziu suas emissões de CO₂ por carro em 19% desde 2018.

Emissões líquidas zero de gases de efeito estufa até 2040

O objetivo da Volvo Cars agora é atingir zero emissões de gases de efeito estufa até 2040. Isso expande nossas ambições anteriores de ser neutro em relação ao clima até 2040 e esclarece a intenção da empresa de usar as remoções de carbono apenas para mitigar quaisquer emissões inevitáveis. A prioridade da marca continua sendo reduzir as emissões reais antes de recorrer à remoção de carbono, e incentiva seus fornecedores a fazer o mesmo.

2030 é um ano marcante para a Volvo. Até lá, a empresa deve ser uma marca de carros elétricos, ao mesmo tempo, em que reduz as emissões de CO₂ por carro em 75%, em comparação com dados de 2018. A Volvo acredita que a combinação de vender apenas carros elétricos e reduzir as emissões de toda cadeia de suprimentos e operações em 30%, levará ao caminho certo para cumprir as metas de redução de CO₂.

Trabalhar para se tornar um negócio circular até 2040

Na Volvo Cars, abraçar a economia circular está em foco desde 2019. O uso de material reciclado já possui uma proporção maior em novos carros Volvo. Por exemplo, quase 25% de todo o alumínio do Volvo EX30 é reciclado, e aproximadamente 17% de todo o aço e plástico do carro também vem de fontes recicladas.

A Volvo Cars planeja ter em média 30% de conteúdo reciclado em toda a sua frota até 2030, e para os novos modelos de carros, lançados a partir de 2030, este valor será de 35%. A empresa também está se esforçando para garantir que, até 2030, 99% de todos os seus resíduos sejam reutilizados ou reciclados, em 2022 este feito foi de 94%.

Junto a parceiros com ideias semelhantes, a Volvo Cars espera apresentar novas iniciativas sociais e ambientais no próximo ano, destinadas a ajudar a proteger as pessoas e o planeta.

Sobre a Volvo Car Brasil – A Volvo possui oito modelos em seu portfólio no Brasil. Em setembro de 2023, o novo Volvo EX30, teve sua pré-venda aberta no país e, mesmo não tendo sido lançado ainda, o modelo já se mostra como uma das grandes apostas da marca, com mais de 1.000 reservas efetuadas em poucos dias.