Fortunato Faraone vai ganhar unidade da hamburgueria ‘Zenni 286’

Mais um estabelecimento gastronômico vai abrir uma unidade na Rua Fortunato Faraone, em Americana.

O prédio de esquina com a Herman Muller foi o escolhido pelos proprietários da Hamburgueria Zenni 286 para abrigar unidade e que deve se tornar a matriz. Uma outra unidade funciona em Piracicaba, que será fechada.

As obras começaram na semana passada e a previsão de inauguração é em aproximadamente 30 dias.

Diversos estabelecimentos já passaram por essa esquina, entre eles um restaurante japonês e uma casa noturna.

Outro estabelecimento gastronômico, a Gelato Borelli, também deve abrir na Fortunato Faraone em breve, porém, o local ainda não foi confirmado. Leia mais aqui.

