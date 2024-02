O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, maior ONG de empregabilidade jovem da América Latina, e o LinkedIn, maior rede social profissional do mundo, firmaram parceria inédita no Brasil com o intuito de aproximar a plataforma dos jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

O acordo é um esforço das duas organizações para ampliar a presença de jovens a partir dos 16 anos no mundo do trabalho. Segundo a Pnad Contínua (IBGE) do terceiro trimestre de 2023, a taxa de desocupados desta faixa etária representa 49,7% do total. O percentual de desocupados entre 18 a 24 anos chega a 18%, o dobro da média nacional (8,7%).

A parceria contará com ações específicas para apresentar a plataforma aos jovens e ensinar a juventude a potencializar suas chances no mercado de trabalho através do LinkedIn. O início da parceria foi marcado pelo LinkedIn Day, evento que reuniu 450 aprendizes do CIEE, no último dia, 2/2, no Teatro do CIEE, localizado no Itaim Bibi, e mais de 60 mil aprendizes de todo o país de maneira remota.

