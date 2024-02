Levou as barras de alumínio do ponto de ônibus e acabou preso

Um homem de 38 anos foi preso após ser pego furtando barras de alumínio de um ponto de ônibus na Av da Amizade com a Av São Paulo, em Santa Bárbara d’Oeste, no início da madrugada de terça-feira (13).

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi solicitada via COPOM para atendimento de ocorrência de furto em andamento no Corredor Metropolitano. No local, foi abordado o indivíduo com as características mencionadas e foi localizado em uma área verde próxima três barras de alumínio que sustentam as barreiras de vidro da estrutura do ponto de ônibus. O indiciado foi conduzido até o Plantão Policial, onde permaneceu preso.

