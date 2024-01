Prefeitos começam ano favoritos, mas não favoritaços

Os 3 prefeitos da região que vão disputar

a reeleição este ano entrarão para a disputa como favoritos, mas nenhum deles será ‘favoritaço’ a levar a fatura.

Em Americana, Chico Sardelli (sem partido) tem base fortíssima na Câmara mas pode enfrentar adversários fortes- em especial Omar Najar (MDB) e Giovana Fortunato (PDT) além do candidato pela 1a vez a prefeito Ricardo Molina (Republicanos). Quantos mais candidatos, melhor pra Chico, mas a união de algumas delas pode atrapalhar o jogo.

Em Santa Bárbara, Rafael Piovezan (MDB) precisa confirmar o apoio do ex-prefeito Dênis Andia (MDB) e esperar que mais nomes saiam além do segundo colocado de 2020 Dr José (União). A ideia seria evitar a ‘enorme’ emoção da eleição passada, que teve resultado no fotochart.

Em Nova Odessa, o caso é semelhante ao de SBO, com a diferença de que o principal contendor- Bill Vieira de Souza (PL)- foi prefeito e tem hoje muita força na Câmara da cidade. Assim como em SB, o prefeito Leitinho Schooder (PSD) precisará que mais nomes disputem o voto do eleitor para evitar o confronto direto e único.

