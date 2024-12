Os prefeitos reeleitos de Americana (Chico Sardelli-PL), Santa Bárbara d’Oeste (Rafael Piovezan-PL) e Nova Odessa (Leitinho Schooder- PSD) têm enfrentado dificuldade neste final de ano com as contas dos orçamentos.

Nova Odessa foi a única cidade que anunciou o aperto e tomou medidas para reduzir os danos de ano fiscal ruim. A prefeitura anunciou redução no horário de atendimento investiu com peso no RefisNO para acordo de dívidas e mais incremento para os cofres.

Em Santa Bárbara, vereadores e mesmo gente do governo fala do problema de falta de dinheiro neste final de ano. Americana é a cidade onde menos se fala de problemas financeiros, mas a reclamação da qualidade dos serviços aumentou nos últimos meses.

2025 com começo duro pros prefeitos

Apesar da festa da reeleição,

