A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste executa os últimos arremates na obra

da nova Praça “Rossi Armênio”, no Jardim Europa. O espaço será entregue oficialmente nesta quarta-feira (13), às 19h30.

Um dos espaços mais tradicionais da região do Jardim Europa, a Praça foi revitalizada, tornando-se uma nova área de lazer e convivência, atividades culturais, resultando ainda em uma importante melhoria para a mobilidade urbana.

O projeto executado dispõe da troca de todo o piso da praça, nova academia ao ar livre, novo playground, plantio de árvores e paisagismo e nova iluminação em LED. Houve também o prolongamento da Avenida Alfredo Contatto, com implantação do sistema traffic calming na praça.

