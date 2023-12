Vereador Juninho Dias Propõe Expansão da APAE para o Zanaga, em Americana

O Vereador Juninho Dias apresentou uma indicação na Câmara de Americana

destacando a necessidade de promover estudos para viabilizar a instalação de uma nova sede da APAE na região do Zanaga, através de incentivos da prefeitura municipal.

O vereador, visando às demandas crescentes por serviços especializados, ressalta a importância de descentralizar o atendimento.

Segundo o vereador, além de visitar todas as dependências da APAE de Americana, também houve apresentação de dados quanto a significativa quantidade de crianças da região pós-anhanguera atendidas pela instituição.

O desafio de locomoção e o difícil acesso aos serviços foram identificados como obstáculos para os moradores, além da falta de informação adequada. A proposta de uma nova unidade na região do Zanaga visa proporcionar maior conforto à população local, além de disseminar informações essenciais.

“Ao descentralizar os serviços, a APAE poderá alcançar um público que precisa e muito do serviço oferecido pela instituição, facilitando a vida das pessoas que precisam de atendimento especializado e suas famílias, um pilar muito importante para a continuidade adequada do tratamento.”, disse Juninho Dias.

A indicação de n• 9542/2023 devidamente apresentada e atendendo às formalidades regimentais, solicita ao Senhor Prefeito Municipal que tome as providências necessárias junto ao setor competente da Prefeitura para promover estudos que objetivam tornar viável a implementação dessa importante iniciativa.

