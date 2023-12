Dilma eleita economista mulher do ano por conselhos

O Conselhos Federal e Regionais de Economia (Corecons) anunciara a escolha da ex-presidente Dilma Rousseff para receber o prêmio “Mulher Economista” de 2023. Atualmente, Dilma é presidente do Banco do Brics.

Segundo comunicado do Cofecon, a escolha de Dilma “reflete o reconhecimento do seu legado e expertise no campo econômico, bem como seu papel fundamental na formulação e implementação de políticas que moldaram a trajetória econômica do Brasil”.

A solenidade de entrega do prêmio será em 2024, em data ainda a ser confirmada, juntamente com a solenidade de posse da nova diretoria do Cofecon.

O prêmio “Mulher Economista” foi lançado em 2020 pelo sistema Cofecon/Corecons e é uma iniciativa da Comissão Mulher Economista e Diversidade.

O regulamento do prêmio estabelece quatro fases para a escolha da vencedora. Primeiro, os Conselhos Regionais de Economia, os conselheiros federais e a Comissão Mulher Economista e Diversidade indicam nomes, formando uma lista prévia de candidatas. A partir dessa lista, o plenário do Cofecon escolhe dez nomes e os envia aos Corecons, que votam para formar a lista tríplice. Esses três nomes mais votados concorrem ao prêmio, que é decidido por meio de votação secreta pelo plenário do Cofecon.

