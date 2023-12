Morre a leoa “Menina”, do Parque Ecológico de Americana

O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” informa, com pesar, que a leoa Menina veio a óbito no dia 3 de dezembro, domingo, aos 21 anos.

Em fevereiro deste ano, foi constatada a presença de um nódulo tumoral na região do tórax, durante avaliação de rotina e realização de exames. Além do tratamento da doença de coluna pelo qual Menina passava desde 2012, a equipe do Parque Ecológico intensificou o acompanhamento e os cuidados para com a leoa.

Por se tratar de um animal idoso, e também pela dificuldade e risco de uma cirurgia, os profissionais optaram pelo tratamento paliativo e suporte do quadro clínico do animal, que se apresentava estável e sem sofrimento. Até então, a leoa tinha um comportamento adequado para sua idade e se alimentava normalmente.

No dia 2 de dezembro, Menina estava apática e não se alimentou como de costume, sendo constatado o óbito na manhã do dia seguinte, 3 de dezembro.

A necrópsia foi realizada no Hospital Veterinário da FAM (Faculdade de Americana) pelos profissionais do Parque Ecológico, onde foi vista alteração em linfonodos regionais, o que pode indicar ramificações do tumor e comprometimento de outros órgãos. Essa confirmação ocorrerá por meio de exames dos materiais coletados durante o procedimento e encaminhados ao Instituto Adolfo Lutz.

A leoa Menina chegou ao Parque Ecológico muito jovem, ainda filhote, em 2002, oriunda de uma apreensão contra o tráfico ilegal de animais realizada pela Polícia Florestal em Indaiatuba (SP). Menina viveu 21 anos no Zoo, superando assim a longevidade da espécie, de 20 anos.

LEIA TAMBÉM: Morre Princesa, a fêmea de Tigre Siberiano do Parque Ecológico

“Toda a equipe do Parque Ecológico, incluindo tratadores, biólogos, veterinários e demais funcionários, está sentida pela perda da nossa leoa Menina. Ao mesmo tempo, estamos cientes do dever cumprido, de que o animal sempre foi muito bem tratado, recebendo carinho e cuidados”, diz o secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira.