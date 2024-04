Prefeitura atualiza 215 cadernetas de crianças e adolescentes nas escolas

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio das Secretarias de Saúde e de Educação, promoveu ao longo da semana uma ação de atualização de cadernetas de vacinação em algumas unidades escolares do município. A iniciativa fez parte da adesão à Campanha de Multivacinação contra doenças preveníveis nas escolas públicas de ensino infantil, fundamental e médio, promovida pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP), em parceria com os municípios.

A ação foi realizada nas Escolas Estaduais Profª. Odair de Oliveira Segamarchi, Profª. Jadyr Guimarães Castro, Profª. Irene de Assis Saes, Prof. Dirceu Dias Carneiro e Profª Sonia Bataglia Cardoso. Nestas unidades escolares foram avaliadas 431 cadernetas, sendo necessária a atualização para 215 crianças e adolescentes. No total foram aplicadas 317 doses, entre todas as vacinas. Nos próximos dias, a Secretaria de Saúde irá avaliar junto à Secretaria de Educação a viabilidade de estender a iniciativa para outras escolas.

Com foco nas crianças e adolescentes menores de 15 anos, não vacinadas ou com esquemas incompletos de acordo com o Calendário Vacinal, equipes de vacinação das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) foram até as escolas visando ampliar o acesso e a cobertura vacinal, além de incentivar a cultura da imunização e disseminar ações educativas de saúde entre os alunos.

Para garantir a imunização, todos os pais ou responsáveis pelas crianças encaminharam à instituição escolar a caderneta de vacinação, permitindo a avaliação da situação vacinal, além da assinatura do “Termo de Assentimento para Vacinação” para qualquer atualização necessária.

Entre as vacinas disponibilizadas estavam: Poliomielite, Meningocóccica C Conjugada, Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola), Febre Amarela, Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e doenças invasivas causadas pelo Haemophilus influenzae b), HPV (entre 9 e 14 anos de idade), Meningocócica ACWY e Covid-19.

No Município, as vacinas para todas as faixas etárias estão disponíveis nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de acordo com o Calendário Estadual de Vacinação. Os horários de funcionamento das salas de vacina devem ser consultados em cada unidade por telefone ou pessoalmente.