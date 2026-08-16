Prefeitura conclui implantação de grama no entorno dos ipês da Armando Sales

Prefeitura conclui implantação de grama no entorno dos ipês da Avenida Armando Sales

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realizou diversos trabalhos de zeladoria ao longo da semana em diferentes pontos da cidade. O destaque foi o plantio de 300 metros quadrados de grama no entorno dos 60 ipês-brancos na Avenida Armando Sales de Oliveira, no bairro Jardim Ipiranga. A intervenção, somada aos 500 m² implantados na última semana, conclui o trabalho de cobertura com grama no trecho da avenida entre as ruas Igaratá e Itambé.

Os 60 ipês-brancos correspondem à primeira fase do processo de rearborização da via, que contará, ao todo, com 155 exemplares em toda a sua extensão.

“Americana segue avançando no projeto de rearborização, e nesta semana mais um passo foi dado. Com a chegada de toda a grama, a avenida fica mais bonita e sustentável, porque ela não tem apenas uma função estética, servindo também para evitar que a terra seja espalhada pela ação do vento, além de reter a umidade, importante para o desenvolvimento dos ipês”, explicou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

O ipê-branco é considerado a árvore símbolo de Americana e foi escolhido após votação popular promovida pela Secretaria de Meio Ambiente em 2021. A iniciativa vai ao encontro da necessidade de substituição das árvores da região, suscetíveis a quedas, principalmente durante os períodos de chuva, podendo causar acidentes a motoristas e pedestres, além de transtornos no trânsito com o fechamento de vias. As quedas ocorrem devido à incompatibilidade das espécies com o espaço.

Zeladoria: balanço da semana

Durante esta semana, a Secretaria de Meio Ambiente executou também serviços de zeladoria e manutenção em diversos pontos da cidade, incluindo ações de plantio e hidratação de árvores, manutenção e despraguejamento de canteiros, trituração de galhos, capinação, roçagem, limpeza e recolha.

Confira o balanço:

– Avenida Brasil: hidratação das palmeiras;

– Avenida Campos Sales: hidratação;

– Avenida de Cillo: plantio e hidratação das arecas-de-locuba;

– Avenida Nossa Senhora de Fátima: hidratação, manutenção e jardinagem, despraguejamento nos canteiros;

– Campo Verde: hidratação da Avenida Antônio Pinto Duarte;

– Centro: hidratação nos jardins do Viaduto Centenário;

– Cidade Jardim: trituração de galhos na Rua das Margaridas;

– Jardim Alvorada: capinação e limpeza da Praça Jorge Arbix;

– Jardim Ipiranga: hidratação na Avenida Armando Sales e nos canteiros da Rua Igaratá e trituração de galhos na Rua Inhaúma;

– Mário Covas: capinação e limpeza na Praça Irmã Wanda e na Rua Cyra de Oliveira Petrin;

– Morada do Sol: capinação e limpeza nos canteiros da Avenida Estados Unidos;

– Nielsen Ville: recolha, capinação e limpeza na Rua Sempre Viva;

– Parque da Liberdade: roçagem na Praça da Fraternidade;

– Praia Azul: capinação e limpeza na Orla;

– São Luiz: plantio de arecas-de-locuba na Rua João Santarosa e Rua São Vito;

– São Roque: trituração de galhos na Rua Xingú, capinação e limpeza nos canteiros da Avenida Tietê;

– Vale das Nogueiras: capinação e limpeza na Praça Ozias Araújo;

– Vila Amorim: capinação e limpeza na Rua Hermes Fontes;

– Vila Jones: capinação e limpeza no Parque Nilton Pinto Duarte.

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