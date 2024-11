Prefeitura de Sumaré inicia convocações dos aprovados para concurso público

A Prefeitura iniciou as convocações dos aprovados no último concurso público municipal, com prova ocorrida em maio. Foram ofertadas mais de 260 vagas, além do cadastro reserva, e os candidatos podem conferir os chamamentos por meio do Diário Oficial de Sumaré, publicado no site www.sumare.sp.gov.br.

Os aprovados devem comparecer ao Setor de Concursos, no Centro Administrativo de Nova Veneza, na Avenida Brasil, 1.111, Nova Veneza.

São vagas voltadas para os níveis Fundamental, Médio, Médio com Técnico e Superior, em diversas áreas. A validade do concurso é dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Além do salário, a Prefeitura oferece abono natalino, cartão alimentação ou cesta básica, subsídio saúde e vale transporte.

“Para ofertar ainda mais serviços de qualidade e excelência, vamos ampliar o número de colaboradores, pensando sempre no bom andamento do setor público e serviços. Iniciamos as convocações e pedimos que os candidatos fiquem atentos aos prazos e períodos”, disse o prefeito Luiz Dalben.