A Prefeitura de Americana está convocando mais 22 concursados para assumirem seus cargos nas mais variadas funções. O edital de convocação foi publicado nesta quarta-feira (2) no Diário Oficial do Município.

Serão convocados os aprovados no concurso nas funções de ajudante geral, analista de suporte técnico, auxiliar de obras, eletricista, maquinista de cenário, médico de família, médico pediatra (2 vagas), operador de iluminação, operador de máquinas pesadas, pedreiro, procurador jurídico, professor de creche (2), professor de ciências, professor de história, professor de matemática (2), professor de percussão para a Escola de Música, professor de piano para a Escola de Música, professor desportivo e psicólogo.

Os profissionais convocados deverão comparecer ao Auditório Villa Americana, no Paço Municipal, às 9 horas do dia 9 de agosto. A entrada é pelo estacionamento dos fundos da Prefeitura, à Rua Presidente Vargas.

“Iniciamos as convocações dos novos concursados em abril e estamos dando continuidade ao processo com o objetivo de aperfeiçoar o atendimento público e servir melhor a população de Americana”, afirmou o secretário de Administração, Eduardo Flores.

A lista completa com os nomes e respectivos cargos está no Diário Oficial, disponível no site www.americana.sp.gov.br. A convocação também foi realizada por meio de telegrama.