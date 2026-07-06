Programa Minha Casa, Minha Vida modalidade entidades contemplou famílias de ocupação no Adelaide

A parceria entre Prefeitura de Hortolândia e Governo Federal é essencial no aumento da oferta de moradia digna para os que mais necessitam. Por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida Entidades, o prefeito Zezé Gomes participou, na noite desta quinta-feira (02/07), da cerimônia que anunciou oficialmente a construção de 100 unidades habitacionais para a associação da ocupação do Adelaide, contemplada por esta modalidade específica do programa. Também estiveram no evento o vice-prefeito de Hortolândia, Cafu César, o deputado federal Paulo Teixeira e o quatro vezes deputado estadual Simão Pedro.

“Moradia, dignidade, emprego são coisas que todos merecem e almejam. Hoje, quem está aqui, sabe o valor dessa conquista. Olhar para as pessoas é necessário e, assim, seguimos fortalecendo a parceria com o Governo Federal para aumentar as políticas públicas que cuidam de todos. Essa conquista faz parte de uma década de luta e, desde 2017, a reivindicação por moradia para estas famílias acontece. Agora, mais um passo importante foi dado para acabar com esta espera”, comentou o prefeito Zezé Gomes.

De acordo com a Secretaria de Habitação, por meio desta modalidade diferenciada do Minha Casa, Minha Vida, a ocupação do Adelaide foi contemplada pelo Governo Federal nesta etapa. Hortolândia assumiu compromisso da doação de uma área pública na região do Jardim Nova Europa e a entidade apresentou a proposta ao Ministério das Cidades, para o início da construção das habitações de interesse social que vão receber estas famílias. Os apartamentos serão os futuros lares das famílias que vivem na ocupação há aproximadamente 10 anos

“Desde 2017 preparamos esta cidade para o futuro e a questão do cuidado com as pessoas é o ponto principal. Condições e dignidade para todos passa pela moradia. Já entregamos sete mil moradias e nossa meta até 2028 é chegar a 10 mil moradias. Já cuidamos de mais de seis mil mães grávidas pelo Projeto Cuidar, enfim, são muitos programas e parcerias como esta com o Governo Federal que tocam nos pontos que as pessoas mais precisam. Vamos continuar cuidando de Hortolândia na prática”, disse o vice-prefeito, Cafu César.

“Resolver a necessidade de moradia das pessoas passa por arrumar soluções e diretrizes. São milhares de regularizações concluídas em todos esses anos. Esforço e diálogo são intensificados. A cada dia nossa gestão trabalha para atender essas demandas importantes. Os projetos continuam em execução para o futuro”, explicou o secretário de Habitação, Renato Franceschini.

“Nossa luta por moradia começou em 2017 e, desde aquele ano, vivo aqui com minha família. Esta conquista é muito importante para todos nós através dessa parceria entre Prefeitura e Governo Federal. Hoje é um dia muito especial”, comentou a recepcionista, Josi Vieira Magalhães, 47 anos.

Entidades

É uma modalidade do programa federal que concede financiamento subsidiado a famílias de baixa renda organizadas por meio de entidades privadas sem fins lucrativos (como associações, cooperativas e sindicatos). As famílias participam ativamente de todas as etapas do projeto, desde a definição do projeto arquitetônico até a gestão da construção e a escolha do terreno. A entidade é a responsável por apresentar a proposta do empreendimento para aprovação governamental.

Moradia digna

Em Hortolândia, aproximadamente sete mil títulos de propriedade já foram entregues pelo prefeito Zezé Gomes e, a meta até 2028, é atingir dez mil entregas. A regularização fundiária garante segurança, estabilidade e a possibilidade de acesso a créditos e financiamentos para melhorias nos imóveis.

Além disso, desde 2022, as ações da Prefeitura de Hortolândia estão fortalecidas na área. No Monte Sinai acontecem, em parceria com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), a construção de apartamentos que serão entregues em outubro deste ano para receber famílias que vivem em ocupação.Os trabalhos estão 80% concluídos.

No Jardim Amanda, está avançada a construção das unidades habitacionais de mais uma etapa do MCMV (Minha Casa, Minha Vida) na cidade. Segundo a Secretaria de Habitação, 15% do trabalho já foi concluído. A entrega dos apartamentos vai beneficiar aproximadamente 400 famílias da cidade.

Dúvidas

Dúvidas sobre qualquer assunto relacionado à habitação em Hortolândia também podem ser esclarecidas, diretamente, no canal de comunicação da Secretaria de Habitação pelo WhatsApp (19) 99635-4274 ou no telefone (19) 3965-1400 pelos ramais 7810, 7806, 7804 ou 7811.