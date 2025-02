O prefeito Leitinho Schooder (PSD) assinou na última semana a parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) de Americana, válida por 12 meses, para o oferecimento de cursos profissionalizantes gratuitos à população de Nova Odessa no Novo CTVP (Centro de Treinamento e Valorização Profissional), no Jardim Capuava.

O primeiro curso oferecido pela parceria será o de Costura de Máquina Reta e Overloque.

“Trazer o nome do Senai para mais essa iniciativa de profissionalização dos nossos trabalhadores com certeza vai agregar muito para nossa população. É uma entidade séria, que presta grandes serviços ao setor produtivo do país há décadas, com excelência”, destacou recentemente o prefeito Leitinho.

E a Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, já abriu nesta segunda-feira (17/02) as inscrições para este primeiro curso gratuito, que terá 160 horas/aula de duração – incluindo aulas teóricas e práticas. As aulas começam no dia 05 de março e vão acontecer às terças, quartas e quintas-feiras, das 8h15 às 11h45.

Quem completar o programa vai receber um diploma do próprio Senai.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Antonio Teixeira, estão sendo disponibilizadas nesta primeira turma 16 vagas, com prioridade de inscrição para usuários do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do Município – ou seja, para membros das famílias mais vulneráveis da cidade.

Se houver, as vagas remanescentes serão ofertadas para os demais interessados. As inscrições vão até o próximo dia 28 de fevereiro e podem ser feitas nos dias úteis, das 8h às 12h, diariamente no CRAS do Jardim das Palmeiras ou no Novo CTVP. Os requisitos incluem ter no mínimo 16 anos e ter concluído pelo menos a 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental. Quem não conseguir uma vaga nesta primeira turma ficam numa lista de interessados para as próximas turmas.

O curso é ideal tanto para iniciantes quanto para quem já trabalha no setor e quer se profissionalizar ainda mais. Os alunos vão desenvolver habilidades para operar máquinas reta e overloque, costurando tecidos planos e de malha. Também aprenderão a montar peças do vestuário com qualidade, seguindo normas técnicas e de Segurança do Trabalho.

“Com esta parceria, estamos ‘criando’ profissionais capacitados, chefes de família que poderão deixar de depender da Assistência Social e conseguirem um emprego formal em uma área muito procurada pelas empresas da nossa região, ou até mesmo se tornarem autônomos e empreendedores na área. Todo mundo ganha”, explicou o secretário.

O NOVO CTVP

Construído em um terreno municipal e inaugurado em 2024, o Novo CTVP (Centro de Treinamento e Valorização Profissional) é uma contrapartida da Urba MRV ao Município, e já conta com os equipamentos da Oficina de Costura e Fraldas.

Trata-se da retomada de um programa municipal de muito sucesso que já existiu entre os anos 1990 e 2000, voltado à capacitação profissional para inclusão no mercado de trabalho e geração de emprego e renda para famílias em situação vulnerável da cidade O Novo CTVP está situado na Rua Flamboyant, nº 933, no Jardim Capuava.

‘Respire Saúde’, para quem quer parar de fumar

Você quer ter todo o apoio especializado necessário para lhe ajudar a parar de fumar? Então aproveite: a Prefeitura de Nova Odessa já está recebendo inscrições de munícipes interessados em participar da nova turma do Programa “Respire Saúde”, uma iniciativa gratuita e multidisciplinar do Setor de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde voltada ao combate ao tabagismo. As reuniões da nova turma começam no próximo dia 11 de março.

Aberto a toda a população adulta, o Programa existe há mais de uma década em Nova Odessa, atendendo uma média de 30 pacientes por grupo. São dois grupos por ano, com um índice de sucesso de 60% a 65%, em média. Não há limites de vagas por grupo. Os encontros acontecem semanalmente, todas as terça-feira, às 14h, no auditório do Paço Municipal.

“Não é fácil parar de fumar. Quando toma a decisão de largar o cigarro, o fumante precisa de ajuda, cuidado e acompanhamento. Nós, profissionais da Saúde, ajudamos essas pessoas a conquistarem esse objetivo e ter mais qualidade de vida, saúde e bem-estar”, explicou a dentista Adriana Denadai, que coordena o “Respire Saúde” junto à colega Patrícia Faciulli.

