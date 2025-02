A Procuradoria-Geral da República (PGR) acaba de denunciar Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Antes, ele foi ao Senado esta terça-feira conversar com apoiadores para tentar emplacar um projeto de anistia.

O documento da PGR, de cerca de 270 páginas, foi protocolado no STF na noite desta terça-feira (18).

Bolsonaro foi denunciado pelos crimes: golpe de Estado; abolição violenta do Estado Democrático de Direito; e organização criminosa.

Outros nomes além de Bolsonaro

A denúncia deve incluir, além do ex-presidente, o general Walter Braga Netto e outros integrantes do plano considerados como parte da “cúpula” da trama golpista.

TENTATIVA DE AGITAR AS MASSAS

O ex-presidente e o pastor Silas Malafaia decidiram convocar atos em várias cidades do país para pegar a liberdade/anistia aos golpistas do 8 de janeiro.

