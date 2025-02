Carol Borba "Prêmio IBest" na categoria Fitness e Wellness

A educadora física e empresária Carol Borba recebeu o prêmio de Melhor Profissional Fitness e Wellness no Prêmio Ibest, um dos maiores prêmios do país. A premiação reúne influenciadores e criadores de conteúdo de todo o Brasil, desta vez realizada na capital gaúcha, no Bourbon Country. A escolha do local também reflete a oportunidade de mostrar como o Rio Grande do Sul se reergueu e está pronto para receber tanto eventos desse porte quanto turistas e interessados em conhecer o estado.

Sobre a edição de 2024, realizada em São Paulo, Carol relembra que sua categoria não foi chamada ao palco, o que a fez pensar que aconteceria o mesmo neste ano. “Ano passado eu fiquei em segundo lugar e a minha categoria não foi ao palco. Eles chamam 28 categorias como destaque, porque são muitas. Quando eu estava vendo e anunciaram ‘Fitness e Wellness’, fiquei feliz e, quando falaram meu nome como vencedora, fiquei bastante surpresa e com uma imensa felicidade.”

Vencedora do prêmio de Melhor Profissional Fitness e Wellness, a educadora física diz que, apesar de continuar presente nesse nicho, após o nascimento de sua filha Diana, há pouco mais de dois anos, seu trabalho ganhou novas proporções e mudanças em seus conteúdos.

Leia + Sobre todos os Esportes

“O fato de ter sido mãe mudou o meu trabalho e me deu novas proporções, onde fiquei muito forte na parte de influenciadora, com conteúdos de família e maternidade. Fui a única mulher finalista na categoria, então, ao mesmo tempo em que estava com esperança, fiquei com o coração apertado, também por essas mudanças no meu trabalho”, conta Carol.

Carol Borba agradeceu à organização do Prêmio Ibest, responsáveis pela grande produção e estrutura oferecida aos participantes, elogiando também a ideia de optar pelo Rio Grande do Sul para receber a cerimônia.

“Sou muito grata ao Prêmio Ibest por todo o evento, que se superou em relação ao ano passado. Fizeram uma ótima forma de conectar todos os influenciadores, que estiveram no mesmo hotel, além da chance de conhecer o Rio Grande do Sul. Quero agradecer também a quem votou; me sinto com energias renovadas para continuar o meu trabalho e acreditar ainda mais em mim”, disse Carol.

O evento contou com diversos nomes bastante conhecidos na internet brasileira, como Renato Cariani, Ana Hickmann, Peter Jordan, Luva de Pedreiro e Rogério Vilela, que estavam entre os convidados e os concorrentes das mais diversas categorias presentes no Ibest.

Carol Borba, agora atual vencedora do Prêmio Ibest na categoria Fitness e Wellness

é a maior treinadora física do YouTube no Brasil, ultrapassando os dez milhões de seguidores somando ao seu Instagram, onde atualiza seus seguidores com conteúdos frequentes sobre maternidade, exercícios e dicas para manter uma rotina saudável.

Alane Dias faz contagem regressiva para o Carnaval com look feito de relógios reciclados

Faltando duas semanas para o desfile da Acadêmicos do Grande Rio na Sapucaí, Alane Dias propôs uma contagem regressiva por meio do look criado para o último ensaio de quadra da escola, nesta terça-feira (17). A musa da agremiação apostou em um top de frente única com gola alta e uma microssaia compostos de cerca de 400 relógios de pulso reciclados. O material foi coletado em relojoeiros do Pará – terra natal de Alane, que será homenageada pela tricolor de Duque de Caxias no Carnaval de 2025.

“A gente nomeou essa produção como ‘Tá chegando a hora’, porque é assim que me encontro: contando os minutos para viver esse momento! Acompanhar esse pré-Carnaval tem sido incrível. Ver toda a preparação, visitar a escola e o barracão… É um preparo gigante, que envolve muitas pessoas e um amor gigante pela arte. A cada dia que passa, fico mais animada para o desfile – e um pouquinho ansiosa também”, conta a artista.

Mãe de Alane, Aline Dias é responsável pelo styling do visual e assina a confecção do design com Davi Azevedo. “Essa ideia é quase poética”, brinca. “Quisemos chamar as pessoas para entrarem nessa expectativa também. Além disso, escolhemos usar, em mais um ensaio, um look feito de material reciclado. Todos os relógios estavam danificados, já não funcionavam mais e seriam descartados.”

As peças também estão presentes nos acessórios da musa, como nos brincos e braceletes. A tradicional flor, que vem sendo usada como um amuleto, dá o toque final ao visual, sendo presa aos pulsos da atriz.

Alane vai estrear no Carnaval do Rio neste ano, em um desfile cujo samba-enredo exalta a cultura paraense, com o tema “Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”. A apresentação da Grande Rio cruzará o sambódromo na terça-feira (4).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP