Universidade em Santa Bárbara; um sonho realizado

Nos anos de 1977/78 tive o privilégio de exercer a Presidência da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste. Era prefeito o Sr. Isaias Herminio Romano, com quem eu partilhava muita coisa, inclusive a fé em Jesus Cristo! Trabalhamos muito!

Um dia, o Romaninho, como era conhecido, me chamou no seu gabinete e disse: “vamos ter uma faculdade aqui em Santa Bárbara”. Palavras literais dele, que ainda me soam no ouvido!

Professor e Santa Bárbara

Ele sabia que eu era professor na UNIMEP e tinha ligações fortes, também de fé, com a cúpula da instituição, particularmente com o Reitor, Prof. Dr. Richard Edward Senn. Ele, o prefeito, quis uma aproximação com o reitor, e lá fomos nós! Com a cara e a coragem, Romaninho lhe disse: “Reitor, nós queremos uma faculdade da UNIMEP em Santa Bárbara”. O Dr. Senn lhe disse: “se o senhor me ceder o terreno, nós iremos!” Romaninho arregalou os olhos e disse: “Então nós vamos trabalhar para isso, não é meu irmão, Gilson?” Confesso que eu tremi, mas me mantive firme! Como presidente da Câmara Municipal eu sabia que o município não poderia doar terra!

No caminho de volta eu lhe disse, ainda no carro: “Como vamos doar terra para a UNIMEP, prefeito?” E ele me respondeu: “Tenha fé! Vamos procurar quem tem para doar”. Homem de fé era o Romaninho! Lembro-me de um dia lhe dizer no seu gabinete que eu estava com medo, de alguma coisa que nem me lembro mais! Ele me respondeu: “Meu irmão, medo é ausência de fé!”. Nunca mais esqueci isso!

Leia + sobre política regional

Meio enigmático, não falou mais nada! O tempo de viagem de Piracicaba a Santa Bárbara era curto, descemos do carro e fomos, cada um, para nossas atividades. Dias depois ele me chama novamente e diz: “As terras serão doadas pela Usina Santa Bárbara e Usina Furlan. A Romi vai doar terrenos em outros lugares que serão vendidos para que se complete a metragem solicitada pela UNIMEP”. Foram 205.600 m². Um visionário, aquele homem! Um sonhador!

Sua pressa era tanta, que os cursos da UNIMEP começaram em 1977, em salas cedidas pela APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, até que a construção do “campus” pudesse abrigar os estudantes, o que ocorreu em 1980, com uma área construída de 18.400 m².

Não fosse o Romaninho, não teríamos a UNIMEP em nossa cidade por 41 anos! Dez mil alunos não teriam seus diplomas superiores! A quem honra, honra!

Entretanto, a cidade foi tomada de surpresa, quando em fevereiro de 2021, foi anunciado o fechamento da UNIMEP em Santa Bárbara! Parecia que o sonho tinha acabado!

Esse pesadelo entretanto, durou menos de dois anos, pois em dezembro de 2022 foi anunciado que a Fundação Herminio Ometto – FHO adquiriu o “campus” local, através de um leilão, pois a UNIMEP relacionou a propriedade no Plano de Recuperação Judicial para pagamento de dívidas da instituição.

A FHO tem uma bela trajetória na educação superior, de mais de 50 anos! Serão oferecidos, inicialmente, a partir de 2026, os cursos de Administração, Engenharia de Produção, Sistemas de Informação e Pedagogia, todos avaliados pelo Ministério da Educação com a nota máxima, 5. Foi anunciado que futuramente serão oferecidos cursos de Engenharia Mecânica e Engenharia de Computação, após aprovação pelo MEC.

Dia 31 de janeiro, o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan recepcionou o presidente da Fundação Herminio Ometto, Fernando Fernandes Álvares Leite e o Reitor, Prof. Dr. José Antonio Mendes, além do Diretor de Administração e Finanças Dr. Francisco Elíseo Fernandes Sanches. Na ocasião, anunciaram o credenciamento do “campus” local pelo MEC. Na oportunidade, o prefeito disse que “este é um dia muito especial para a história de Santa Bárbara d’Oeste…”.

O primeiro vestibular da FHO está programado para acontecer em dezembro de 2025.

Seja benvinda FHO! Nosso sonho ressuscitou, 23 meses depois!

Para quem sonhou o “campus”, seu fechamento foi um duro golpe, pois lecionei na UNIMEP, por 26 anos e fui Administrador do “campus” local. Mas a alegria voltou!

Como diz o salmista: “O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã” (Salmos 30:5).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO DO WHATSAPP