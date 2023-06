A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) de Americana finalizou a instalação da nova iluminação pública com lâmpadas de LED no bairro Nova Americana. Nesta sexta-feira (23), a troca dos equipamentos está sendo feita na região do Jardim São Pedro.

“Estamos avançando consideravelmente em nosso objetivo, que é entregar até dezembro, toda via pública de Americana com iluminação de LED”, ressaltou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A primeira etapa atende as regiões dos bairros Jardim Nova Americana, Jardim Brieds, Vila Grassi, Jardim Recanto, Vila dos Galos, Vila Biasi, Vila Rasmussen, Vila Gallo, Vila Elvira, Vila Santa Catarina, Vila São Pedro, Jardim Marcia Cristina e Jardim São Pedro, onde serão substituídos 1.417 pontos de iluminação pública.

A segunda etapa contemplará a substituição de 1.105 lâmpadas dos bairros Morada do Sol, Parque das Nações, Jardim Novo Horizonte, Jardim Guanabara e região.

Conforme anunciado pelo prefeito Chico Sardelli, em abril, Americana será a primeira cidade da Região Metropolitana de Campinas (RMC) com iluminação de LED em todas as vias públicas, até o fim deste ano.

Nesta fase, a Prefeitura de Americana investirá mais R$ 20.420.836,72, substituindo 12 mil pontos com lâmpadas de LED, melhorando a luminosidade e gerando uma energia mais limpa e econômica.

Em 2021 e 2022, a Prefeitura investiu R$7,4 milhões na implantação de LED, completando 65% das ruas e avenidas com a nova tecnologia, totalizando cerca de 6.500 pontos instalados.