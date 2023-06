Pacientes oncológicos participam do “1º Arraiá Unacon”

O “1º Arraiá Unacon”, realizado nesta sexta (23), reuniu pacientes, equipes de enfermagem e médicos do Centro de Oncologia de Americana. A confraternização junina teve quitutes, música típica e brincadeiras de pescaria, jogo de argolas e boca do palhaço.

A festa aconteceu entre 9h e 11h, simultaneamente às consultas e procedimentos da Unacon – equipamento público de saúde que, no último dia 18, completou um ano de funcionamento, com 7.831 procedimentos realizados.

Desde fevereiro, a Unacon é administrada pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, organização social de saúde (OSS) que mantém, junto à Prefeitura de Americana, contrato de gestão compartilhada da unidade oncológica, do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” e da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José.

“Estou tirando fotos para mostrar para a minha filha. Isso aqui é bom porque anima o pessoal que, geralmente, fica quietinho pensando na doença”, diz o paciente Benedito Gomes de Araújo, 75 anos.

Sandra Aparecida Bonvechio da Rocha, 66 anos, que é paciente da Unacon desde o final de março, estava curtindo a festa ao lado da nora Viviane Rocha. “Já joguei argolas, pesquei e agora estou comendo esta pipoquinha”, relatou.

Viviane, por sua vez, fez um comentário sobre a qualidade de atendimento e o acolhimento carinhoso que a sogra tem em suas idas à Unacon. “Aqui, são todos ótimos, desde a recepção até os médicos, sempre atendem com amor e carinho. Somos muito bem acolhidas, o tratamento é olho no olho e, com isso, a mensagem que as enfermeiras nos passam é que ‘vai ficar tudo bem’. Elas têm uma humanidade incrível”, elogia.

Andréia Santos, diretora da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes salienta: “Celebrações como essa, que propiciam momentos de integração e convívio entre nossos pacientes oncológicos, são fundamentais. São ações de promoção da saúde e bem-estar, complementares ao tratamento médico, que também impactam positivamente no estado de saúde do paciente”, analisa a diretora.

Raquel Cordeiro, a coordenadora da Unacon, explica que a equipe da unidade se prepara e faz questão de proporcionar esses momentos aos pacientes. “É prazeroso ver o sorriso e o benefício que estas ações trazem para eles. Hoje, particularmente, está sendo bem especial, pois a animação e o envolvimento deles com as brincadeiras são gratificantes para nós”, afirma.

