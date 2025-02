Prefeitura faz manutenção emergencial de vias nas chácaras do 'Pós-Anhanguera'

As equipes da Diretoria de Serviços Urbanos da Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura de Nova Odessa aproveitaram mais um dia sem chuvas constantes e deram continuidade nesta sexta-feira (07/02/2025) aos trabalhos de recuperação emergencial das vias rurais mais prejudicadas pelas chuvas que atingiram a região entre o final de janeiro e este início de fevereiro. O trabalho deve continuar neste sábado, dependendo apenas de o tempo continuar firme e solo, menos úmido.

Nos primeiros 36 dias do ano, choveram cerca de 480 milímetros em Nova Odessa, o equivalente a 480 litros de água por metro quadrado, deteriorando as condições de tráfego em muitas das vias não-pavimentadas e rurais da cidade – muitas delas de acesso a bairros de chácaras de veraneio.

Desde a última segunda-feira, as equipes atuaram nos acessos aos bairros de chácaras Vale dos Lírios e Recanto Solar, na região da Fazenda Velha, e em seguida na Estrada Eduardo Karklis e no trecho não-pavimentado da Avenida Brasil. Nesta sexta, o time passou para o lado oposto da cidade, atendendo aos bairros Chácaras Recreio Represa, Las Palmas e Acapulco (todos da região conhecida como “Pós-Anhanguera”).

Antes mesmo de chegar ao Pós-Anhanguera, bem cedinho, a equipe de servidores da “Garagem Municipal” (como é mais conhecida a Diretoria de Serviços Urbanos) trabalhou com a motoniveladora em um trecho muito afetado da via não pavimentada que dá acesso da Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg, no Distrito Industrial 1, à Represa do Laurindo. Em seguida, seguiram para o Pós-Anhanguera propriamente dito.

Cruzando a rodovia, já na subida da Rua Rio Camanducaia, nas Chácaras Recreio Represa, foi feita a fresagem e nivelamento do solo com a máquina “patrol” (motoniveladora), removendo a lama que se acumulou sobre o piso. A “patrol” também fez a recuperação dos trechos mais críticas da Rua Rio Tietê.

Já nas Ruas Rio Piracicaba e Rio Jundiaí, foi aplicada pedras dos tipos “3” e “bica corrida”, e feita a compactação com a máquina rolo compactador, além de ter sido feita a retificação do solo com a motoniveladora.

Prefeitura segue este sábado

“E amanhã (sábado), vamos dar continuidade à recuperação das ruas do Pós-Anhanguera, sempre priorizando os trechos mais críticos”, completou o diretor de Serviços Urbanos do Município, Gustavo Valente.

O trabalho das diversas equipes municipais mobilizadas na limpeza e manutenção pós-chuvas continua diariamente em Nova Odessa, incluindo as Secretarias de Obras e de Meio Ambiente, a Coden Ambiental e a empresa contratada para o serviço de hidrojateamento de calçadas, guias, bocas de lobo e galerias de águas pluviais.

