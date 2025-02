Decano do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), o Conselheiro Antonio Roque Citadini assumiu esta semana o cargo de Presidente do órgão, em sucessão ao Conselheiro Renato Martins Costa, que esteve no comando da Mesa Diretora do órgão no exercício de 2024.

A cerimônia de posse administrativa ocorreu às 11h00 na Sala da Presidência do TCE. Também tomaram posse a Vice-Presidente Cristiana de Castro Moraes e o Corregedor Dimas Ramalho, que integram a Mesa Diretoria do órgão neste exercício.

Eleito por unanimidade pelo colegiado durante sessão do Pleno em 4 de dezembro, Roque Citadini assume pela sexta vez a presidência da Corte de Contas paulista. Desde 1988 no TCE, Citadini já presidiu a instituição em 1991, 1998, 2007, 2013 e 2019.

Por parte do Colegiado, prestigiaram a posse da nova Mesa Diretora os Conselheiros Renato Martins Costa, Sidney Beraldo, Marco Bertaiolli e Maxwell Borges de Moura Vieira. Participaram do ato os Conselheiros-Substitutos Auditores, Samy Wurman, Alexandre Manir Figueiredo Sarquis e Marcio Martins de Camargo.

Leia + sobre política regional

Participaram da cerimônia a Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas, Leticia Formoso Delsin Matuck Feres, acompanhada por demais membros do órgão; o Procurador-Chefe da Procuradoria da Fazenda junto ao TCE, Denis Dela Vedova Gomes; o Diretor Geral de Administração, Carlos Eduardo Malek; e o Diretor de Tecnologia da Informação, Fabio Correa Xavier.

Também prestigiaram o ato o Presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), Conselheiro Edilson de Sousa Silva (TCE-RO), e o Conselheiro Estilac Martins Rodrigues Xavier (TCE-RS).

Nova gestão Citadini

O termo de posse, lido pelo Secretário-Diretor Geral Germano Fraga Lima, foi assinado em ato simples no Gabinete da Presidência, com a presença de representantes das Diretorias, Gabinetes e de diversos setores da Corte de Contas paulista.

Após a assinatura do Livro Ata por parte dos membros do novo Corpo Diretivo, o Presidente empossado Roque Citadini utilizou a palavra para agradecer aos presentes, enaltecer a gestão conduzida pelo Conselheiro Renato Martins Costa no ano em que o órgão completou 100 anos, e para traçar um breve histórico da evolução e fortalecimento institucional do TCE ao longo dos anos.

Em suas palavras Citadini destacou o fortalecimento do Tribunal de Contas como órgão de exercício do Controle Externo. Em um breve panorama histórico, desde a edição da Carta Federal de 88, o Decano falou sobre a evolução dos trabalhos– na elaboração de auditorias, relatórios e ações -, e do emprego da tecnologia e informática junto aos trabalhos de fiscalização e sobre a capacidade do órgão em dar, ao longo de sucessivas presidências, continuidade nos projetos de cunho institucional.

Na quarta-feira (5/2), durante realização da primeira sessão plenária do Colegiado, que acontecerá excepcionalmente às 15h00, será realizado ato de transmissão do ‘Grande Colar do Mérito da Justiça de Contas’, que simboliza a transferência do Comando entre presidências no TCE.

. Currículo

Antonio Roque Citadini ocupa pela sexta vez a presidência do órgão. Participou, por outras vezes, do comando administrativo da Casa, como Vice-Presidente e Corregedor, e foi um dos defensores da descentralização do TCESP por meio da criação das Unidades Regionais no Estado.

Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), Roque Citadini ingressou na Corte de Contas paulista em 5 de abril de 1988. Ele possui extensa bibliografia iniciada em 1983 com a publicação do livro “Lei Orgânica dos Partidos Políticos – Comentários, Notas e Jurisprudência”.