Tom Brady não é apenas um dos maiores jogadores da história da NFL, a liga esportiva de futebol americano dos Estados Unidos. Ele também é um exemplo de líder que inspira pessoas dentro e fora dos campos. No livro Lições de Liderança de um Campeão, o especialista em marketing Kevin Daum e a gestora de projetos Anne Mary Ciminelli mergulham na trajetória do quarterback para extrair 12 ensinamentos valiosos de carreira que podem transformar sua visão sobre o sucesso.

Lançamento da Editora Hábito, selecionamos seis das lições desta obra para te ajudar a se destacar profissionalmente e liderar como um verdadeiro campeão. Da criação de rotinas eficazes ao desenvolvimento de estratégias sólidas, cada insight oferece ferramentas para superar desafios e alcançar os resultados desejados.

Confira as dicas e aprenda com um dos maiores líderes do esporte:

1. Crie seu playbook pessoal: grandes líderes desenvolvem rotinas diárias que maximizam pontos fortes e minimizam fraquezas. Tom Brady acorda cedo, segue uma agenda estruturada e mantém consistência em cada ação, concentrando-se no que realmente importa. No mundo corporativo, criar um playbook é essencial para organizar tarefas, estruturar processos, analisar cenários e otimizar o desempenho da equipe.

2. Gerencie o tempo com sabedoria: Brady é um exemplo de disciplina e eficiência. Ele entende que ninguém pode ser excelente em tudo, por isso prioriza um checklist de ações essenciais para o sucesso do time. Para líderes, isso significa delegar com estratégia, focar nas tarefas que geram mais impacto a longo prazo e garantir que o tempo seja um aliado, não inimigo da gestão.

3. Valorize a preparação mental: Ser um atleta não significa que Brady treina apenas o físico. Para ele, o treinamento mental é tão importante quanto estar em forma. O jogador investe tempo em estudar filmagens de jogos, visualizar objetivos e aprimorar a tomada de decisões. No ambiente de negócios, uma preparação estratégica também é indispensável para antecipar problemas e encontrar soluções mais eficazes, sem perder o equilíbrio emocional.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO DO WHATSAPP

4. Seja transparente sobre suas fraquezas: Ninguém é perfeito. Por isso, o quarterback nunca escondeu dos outros ou de si mesmo as próprias limitações. Em vez disso, ele trabalha arduamente para vencê-las. Assim, um líder autêntico sabe reconhecer as próprias dificuldades e buscar formas de superá-las, incentivando a equipe a evoluir sempre, até mesmo nos momentos mais difíceis.

5. Invista na força do time: o sucesso não é individual, mas coletivo. Tom Brady colabora diariamente com treinadores e companheiros para criar táticas de jogo que beneficiem todo o grupo. No mercado de trabalho, liderar quer dizer empoderar a equipe, reconhecer talentos e criar uma cultura de apoio mútuo a fim de valorizar a coletividade das conquistas – e até das perdas.

6. Adote uma atitude vencedora: a mentalidade positiva do esportista foi um dos pilares da sua longevidade no esporte, já que ele acredita na resiliência e no aprendizado contínuo. Lideranças que cultivam uma visão otimista e construtiva também inspiram suas equipes e promovem um ambiente corporativo de crescimento.

Leia + Sobre todos os Esportes

Ficha técnica

Título: Lições de liderança de um campeão

Subtítulo: O que a carreira do campeão Tom Brady pode ensinar

Autores: Kevin Daun e Anne Mary Ciminelli

Editora: Hábito

Gênero: Liderança

ISBN: 978-65-84795-29-7

Edição: 1ª ed., jan. 2025

Número de páginas: 224

Preço: 59,90

Onde encontrar: E-commerce Editora Hábito | Principais livrarias

Sobre o autor: Kevin Daun é especialista em marketing e empreendedor reconhecido pelo ranking Inc. 500, colunista do Inc. com e da Smart Business Magazine. Ele atua como consultor para diversas empresas e organizações sem fins lucrativos, além de palestrar sobre temas como experiência do cliente, criatividade, estratégia e execução.

Sobre a autora: Anne Mary Ciminelli é editora associada na TAE International, onde realiza pesquisas, escreve, revisa textos e gerencia projetos. Ela é graduada pela Walsh School of Foreign Service da Universidade de Georgetown e possui um MBA e um Juris Doctor pela Universidade de Fordham.

Sobre a editora: A Editora Hábito, selo de aperfeiçoamento pessoal da Editora Vida, é dedicada a conectar leitores a narrativas capazes de gerar mudanças significativas na rotina de cada um. Por meio de livros práticos e com linguagem de fácil entendimento, sobre temas como negócios, esportes, criatividade, empreendedorismo e neurociência, a editora se destaca há mais de quatro anos pela abordagem inovadora e relevante ao cenário contemporâneo. Entre os títulos publicados estão Messi: o gênio completo, Mania e Cliente e Organize sua desordem mental.