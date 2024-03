Prefeitura negocia novos animais para o Parque Ecológico

7. Moradores de Americana, em um final de semana do mês, estarão isentos, ou seja, não pagarão para entrar no Pq. Ecológico. Quem irá determinar essa data, será o Conselho Gestor de Revitalização e Manutenção do Pq. Ecológico. A Secretaria de Meio Ambiente divulgará com antecedência essas datas.

Isentos