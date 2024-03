Prefeito Rafael Piovezan participa da abertura das ações do Mês da Mulher

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, participou nesta quinta-feira (7) da abertura de uma série de ações alusivas ao Dia Internacional da Mulher, data lembrada nesta sexta-feira (8). A cerimônia, no Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni”, contou com a divulgação sobre a rede de proteção à mulher na cidade, a presença de autoridades e depoimentos de mulheres assistidas pelos serviços. A programação do Mês da Mulher segue com palestras, rodas de conversa, oficinas de empreendedorismo e orientações de promoção à saúde e prevenção.

Em Santa Bárbara d’Oeste, a rede de apoio à mulher é multifatorial e intersetorial, abrangendo os diversos serviços, programas e projetos, como o “Anjo da Guarda”, pela Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil (Sesetran), serviço do acolhimento institucional para mulheres vítimas de violência doméstica, o projeto “Tempo de Superação”, que se propõe a tratar e trabalhar com homens agressores encaminhados judicialmente, e AEPETI – Ações com foco em crianças e adolescentes, além de toda rede da Assistência Social, ações com foco no empreendedorismo e trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e, por fim, a atenção do Centro de Referência de Saúde Mulher, vinculado à Secretaria de Saúde.

“Um trabalho justo em prol das mulheres da nossa cidade exige políticas públicas, enfrentamento diário e mudanças comportamentais e culturais. Para darmos um basta em toda e qualquer tipo de violência, precisamos fortalecer esse processo e trazer para a nossa sociedade cada vez mais uma política de paz, principalmente àquelas que lideram as famílias de Santa Bárbara e do nosso País”, discursou o prefeito. “Temos um compromisso com as mulheres da nossa cidade e nunca nos faltou a coragem para enfrentar qualquer tipo de injustiça que ocorra em nossa sociedade. Podem contar conosco e com o esforço de cada um dos servidores públicos da nossa gestão”, complementou Piovezan.

Na ocasião, a secretária de Promoção Social, Maria Cristina Silva, agradeceu todo o trabalho de diversas secretarias e esferas do Município. “Agradeço ao prefeito Rafael por confiar em todas as ações que, em conjunto, propomos e atuamos em prol não só das mulheres da nossa cidade, mas de suas famílias. Quero ressaltar o total apoio das delegadas, do Conselho e do Poder Legislativo e, em especial, à irmã Geni pelo trabalho direto com as mulheres assistidas”, frisou.

Estiveram presentes o vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, a chefe de Gabinete, Patrícia Marques, a delegada da Delegacia de Defesa da Mulher de Santa Bárbara d’Oeste, Dra. Nathália Alves Cabral, a delegada da Delegacia de Defesa da Mulher de Piracicaba, Dra. Olívia Fonseca, a presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher de Santa Bárbara d’Oeste, Juliana Rodrigues, representando o Serviço Social em Promoção à Cidadania Imaculada Conceição, responsável por algumas das ações do segmento realizadas no Município, a Irmã Geni, e a vereadora Kátia Ferrari, além das crianças e adolescentes do AEPETI – Ações, que apresentaram a coreografia “Somos Amadas”.

Programação

Com apoio do Conselho, ainda nesta quinta-feira (7), a partir das 18h30, a Comissão das Mulheres Advogadas da 26° Subseção da OAB de Santa Bárbara d’Oeste promoverá um evento especial com importantes lideranças femininas, com palestras diversas. Serão aceitas doações de produtos de higiene pessoal feminina que serão revertidos à Casa de Abrigo das Mulheres de Santa Bárbara d’Oeste. A sede está localizada na Avenida Prefeito José Maria de Araújo Júnior, 765, no Jardim Firenze.

Por sua vez, no dia 16, às 14 horas, haverá uma Roda de Conversa no Grupo de Reflexão para homens do programa “Tempo de Superação”, na Casa Social, localizada na Rua Cuiabá, 628, na Cidade Nova. E no dia 19, às 9 horas, a Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste), na Rua Duque de Caxias, 490, no Centro, receberá a oficina “Empreendedorismo Feminino e Atualizações na Previdência para a Mulher”. Ambos os eventos são abertos ao público, têm entrada gratuita e não possuem necessidade de inscrição prévia.

Por fim, o Conselho terá no dia 27 deste mês, às 8 horas, uma Roda de Conversa “Relações de gênero e o impacto na saúde mental das mulheres: machismo, misoginia, sexismo, homofobia, transfobia, prevenção e enfrentamento”. As palestrantes serão Patrícia da Costa Baumeyer, Maria Helena Galhani, Jaqueline Marques de Azevedo e Marcelo Vieira. O encontro será no Museu da Água, situado à Rua Camilo Augusto de Campos, 487, no Jardim América.