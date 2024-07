Prefeitura prepara ruas que serão recapeadas no Zanaga

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou nesta sexta-feira (5) a fresagem da Rua Mem de Sá e de mais seis vias que serão recapeadas no bairro Antônio Zanaga: Rua Auta de Souza, Rua Waldomiro Silveira, Rua Graça Aranha, Avenida Cândido Portinari, Rua Carmem Cinira e Avenida Afonso Schimidt.

O procedimento consiste na retirada do pavimento antigo e danificado para deixar o local preparado para a aplicação da nova camada de asfalto.

Prefeitura além do Zanaga

No Jaguari, após a fresagem, as ruas Nara Leão e Elizeth Cardoso estão recebendo a aplicação da massa asfáltica. “Estamos com duas frentes de trabalho para agilizar a execução do recapeamento. É um serviço contínuo visando a recuperação da malha viária de Americana”, disse o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Mais notícias da cidade e região

Essas vias fazem parte de um pacote de 78 ruas e avenidas de Americana que serão recapeadas, além de outras nove que ganharão pavimentação. As obras contam com um investimento de R$ 27,3 milhões.

Os recursos foram intermediados pelo prefeito Chico Sardelli e pelo presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), André do Prado, juntamente à Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo. Toda a tramitação documental foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP