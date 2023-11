Prefeitura realiza campanha sobre bem-estar animal em escolas

A Prefeitura de Americana realizou uma ação de conscientização voltada ao bem-estar animal em escolas dos bairros São Jerônimo, Jardim da Paz, Mário Covas, Parque da Liberdade e Jardim da Balsa 1 e 2, na manhã desta quarta-feira (22). O trabalho foi realizado pela Secretaria de Meio Ambiente, por meio da Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura.

Foram distribuídos materiais educativos nas escolas estaduais Professora Maria Augusta do Carmo (Mário Covas) e Sebastiana Paie Rodella (Parque da Liberdade), no CAIC Professor Sylvino Chinelatto (Jardim da Paz), na Casa da Criança Aracy (São Jerônimo), no CIEP Professor Anísio Spínola Teixeira (São Jerônimo) e na EMEF Darcy Ribeiro (Jardim da Paz). As escolas atendem 2.920 alunos da região.

“As escolas receberam materiais educativos desenvolvidos pela Secretaria de Meio Ambiente, como cartazes e cartilhas, para a sensibilização dos alunos sobre a causa animal. O objetivo da campanha é combater maus-tratos e o abandono de animais. O Centro de Controle de Zoonoses, da Secretaria de Saúde, também desenvolve um trabalho voltado à posse responsável e bem-estar animal na cidade”, explicou a diretora de Educação Ambiental, Kátia Birke.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, ressaltou a importância da posse responsável de animais. “Todo o trabalho desenvolvido promove a conscientização da população sobre a posse responsável de animais. Os proprietários devem cuidar e não abandonar seus pets, que dependem totalmente de seus donos para serem tratados e cuidados”, disse Fábio.

