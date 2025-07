A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste entrega oficialmente nesta terça-feira (22), às 19 horas, a nova Área de Lazer da Vila Brasil, localizada entre as ruas Paraná e Pará. O espaço foi totalmente revitalizado e agora oferece mais uma opção de convivência e lazer para as famílias do bairro e região.

A obra está em fase final, com as equipes concluindo os últimos ajustes. O projeto contempla playground moderno, espaço pet, nova iluminação em LED e paisagismo, promovendo um ambiente mais seguro, acolhedor e atrativo para a população.

A nova área integra as ações da Administração Municipal para a valorização dos espaços públicos e a promoção da qualidade de vida.

