Filmes e séries mais vistos no streaming na semana 3 de julho

“Aceitamos fãs na cama”: Isabela Prazeres, musa +18, revela que realiza desejos de fãs como experiência poliamorosa

Após chocar a internet com a criação dos “10 Mandamentos do Poliamor” e protagonizar cenas íntimas com o próprio marido e outro homem, a criadora de conteúdo adulto Isabela Prazeres volta a causar — agora, revelando que já levou seguidores para a cama como parte de experiências reais de amor livre.

“A gente sempre recebe propostas. A maioria é curiosidade ou fetiche. Mas, vez ou outra, surge alguém que realmente entende o que vivemos e entra na nossa vibe. Quando existe conexão, respeito e desejo mútuo… por que não viver isso juntos?”, explica. “Somos os maiores defensores do poliamor”.

Isabela afirma que a seleção é criteriosa e que tudo parte da premissa da confiança, transparência e consentimento — pilares que sustentam sua filosofia de poliamor consciente.

Ela também destaca que o objetivo não é “fazer suruba com fã”, como muitos pensam, mas sim proporcionar experiências reais, afetivas e até espirituais, que podem (ou não) se transformar em conteúdo adulto. E nada de trisal, ela e o marido não acreditam nisso.

“A gente já viveu encontros intensos com pessoas que nos seguiam há tempos, inclusive com a Andressa Urach, que admiravam nosso estilo de vida e que tinham curiosidade de verdade. Às vezes gravamos, às vezes não. Algumas dessas pessoas viraram amigos, casos, outras só passaram. E tudo bem”.

O casal, que já foi destaque em tabloides internacionais e acumula uma base crescente de seguidores fiéis, afirma que a iniciativa não é parte de promoção, sorteio ou jogada de marketing, mas sim um reflexo natural de viver o poliamor sem amarras, padrões, tabus e preconceitos.

“A fantasia faz parte, mas o que buscamos vai além: conexão, confiança e entrega. A maioria das pessoas vive um sexo preso ao medo. A gente vive o sexo como celebração — e, às vezes, com quem nos admira de verdade.”

Nos bastidores, Isabela revela que já recebeu pedidos de celebridades, influenciadores e até casais famosos que desejam vivenciar experiências com ela e seu parceiro. “O que mais tem é famoso com perfil trancado no PV, fingindo que condena, mas querendo viver o que a gente vive.”