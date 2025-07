Programa Caminhos da Cultura continua com inscrições para oficinas em SBO

Continuam abertas as inscrições para oficinas culturais gratuitas do Programa “Caminhos da Cultura” que ocorrerão ao longo do segundo semestre nos equipamentos culturais em Santa Bárbara d’Oeste. As oportunidades são para pessoas a partir de 5 anos.

As oficinas oferecidas abrangem oito linguagens artísticas: artes visuais, artes cênicas, artesanato, cultura afro-brasileira, dança, economia criativa, literatura e música e são oferecidas em diferentes regiões do município.

São vagas para: amigurumi, arte em feltro, ballet, bordado, canto, capoeira, contação de história, crochê, desenho artístico, estudos de obras literárias e redação, jazz dance, K-Pop dance, macramê, pintura em óleo sobre tela, pintura em tecido, PANC (Plantas Alimentícias Não Convencionais), ritmos, teatro para todas as idades e violão.

A inscrição deve ser feita no equipamento cultural onde a oficina escolhida será realizada, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Basta levar um documento com foto e comprovante de endereço.

Apenas para as oficinas que ocorrerão no Centro Cultural “Edgard Tricânico d’Elboux”, no Conjunto Roberto Romano, que está em reforma, as inscrições poderão ser realizadas pelo WhatsApp (19) 3454-0331. As oficinas que seriam realizadas neste espaço acontecerão na Escola Estadual “Luzia Baruque Kirche”, no mesmo bairro.



Veja os horários e locais das oficinas

Biblioteca Municipal Maria Aparecida de Almeida Nogueira

– Oficina de Redação (a partir de 14 anos)

Às terças-feiras, das 15h às 18h

CEU das Artes

– Amigurumi (a partir de 12 anos)

Segundas-feiras, das 10h às 12h

Obs.: é necessário saber fazer crochê

– Arte em Feltro (a partir de 10 anos)

Quintas-feiras, das 15h30 às 17h30

– Bordado (a partir de 12 anos)

Segundas-feiras, das 8h às 10h

– Capoeira (a partir de 5 anos)

Quintas-feiras, das 17h30 às 19h

– Desenho (a partir de 8 anos)

Terças-feiras, das 15h30 às 17h30

– Contação de Histórias (a partir de 15 anos)

Quartas-feiras, das 19h às 22h

– K-pop (dança) (de 12 a 15 anos)

Segundas-feiras, das 16h30 às 18h

– PANCs (a partir de 16 anos)

Quintas-feiras, das 9h às 11h

– Pintura em tecido (a partir de 12 anos)

Quartas-feiras, das 13h às 15h

– Pintura em óleo (a partir de 12 anos)

Sextas-feiras, das 9h às 11h

– Ritmos (a partir de 16 anos)

Terças-feiras, das 7h30 às 8h30

– Teatro para Crianças (de 8 a 11 anos)

Terças-feiras, das 16h30 às 18h30

– Teatro para Jovens (de 12 a 15 anos)

Quartas-feiras, das 18h às 20h

– Teatro para Adultos (acima de 16 anos)

Segundas-feiras, das 19h às 21h30

– Violão (a partir de 16 anos)

Segundas-feiras, das 18h às 20h

Centro Cultural e Biblioteca Profº Léo Sallum

– Arte em feltro (a partir de 12 anos)

Terças-feiras, das 19h às 21h

– Ballet baby Class (5 e 6 anos)

Segundas e quartas-feiras, das 8h30 às 9h30

Segundas e quartas-feiras 13h30 às 14h30

– Ballet infantil (7 a 9 anos)

Segundas e quartas-feiras, das 9h30 às 10h30

Segundas e quartas-feiras, das 14h30 às 15h30

– Ballet misto (5 a 9 anos)

Segundas e quartas-feiras, das 16h15 às 17h

– Bordado (a partir de 12 anos)

Quartas-feiras, das 15h às 17h

– Canto (de 8 a 12 anos)

Quartas-feiras, das 15h30 às 17h30

– Crochê (a partir de 12 anos)

Quartas-feiras, das 13h às 15h

– Desenho Artístico (a partir de 10 anos)

Sextas-feiras, das 15h00 às 17h

– K-pop (dança) (de 12 a 15 anos)

Terças-feiras, das 15h30 às 17h

– Macramê (a partir de 12 anos)

Terças-feiras, das 13h30 às 15h30

– Pintura em óleo (a partir de 12 anos)

Segundas-feiras, das 8h30 às 10h30

Segundas-feiras, das 13h às 15h

Segundas-feiras, das 15h30 às 17h30

– PANCs (a partir de 16 anos)

Segundas-feiras, das 15h às 17h

– Ritmos (a partir de 12 anos)

Segundas e quartas-feiras, das 7h30 às 8h30

– Teatro para Crianças (8 a 11 anos)

Quintas-feiras, das 16h às 18h

– Teatro para jovens (12 a 15 anos)

Terças-feiras, das 16h15 às 19h15

– Violão (8 a 11 anos)

Quartas-feiras, das 17h30 às 19h30

Obs.: Com experiência anterior

– Violão (a partir de 12 anos)

Quartas-feiras, das 19h30 às 21h30

Museu da Imigração

– Canto (a partir de 8 anos)

Quintas-feiras, das 14h30 às 16h30

– Pintura em óleo sobre tela (a partir de 12 anos)

Quartas-feiras, das 19h às 21h

– Pintura em tecido (a partir de 10 anos)

Quartas-feiras, das 16h às 18h

– PANCs (a partir de 16 anos)

Terças-feiras, das 9h15 às 11h15

– Violão (a partir de 13 anos)

Quintas-feiras, das 17h às 19h

– Violão – nível intermediário (com experiência anterior)

Segundas-feiras, das 18h às 19h30

Casa do Artesão

– Amigurumi (a partir de 12 anos)

Terças-feiras, das 19h às 21h

Obs.: é necessário saber fazer crochê

– Crochê (a partir de 12 anos)

Terças-feiras, das 16h às 18h

– Macramê (a partir de 10 anos)

Quartas-feiras, das 14h às 16h

Centro de Memórias

– Arte em Feltro (a partir de 12 anos)

Terças-feiras, das 19h às 21h

Centro Cultural Edgard Tricânico D’Elboux

Oficinas acontecerão na Escola Estadual Profª Luzia Baruque Kirche

– Amigurumi (a partir de 12 anos)

Segundas-feiras, das 18h às 20h

Obs.: é necessário saber fazer crochê

– Arte em feltro (a partir de 12 anos)

Quintas-feiras, das 17h às 19h

– Canto (a partir de 8 anos)

Quintas-feiras, das 19h30 às 21h30

– Capoeira (a partir de 5 anos)

Quartas-feiras, das 17h às 18h30

– Crochê (a partir de 12 anos)

Segundas-feiras, das 16h às 18h

– Desenho artístico (a partir de 8 anos)

Quartas-feiras, das 16h às 18h

– K-pop (dança) (12 a 16 anos)

Quintas-feiras, das 17h às 18h30

– Obras literárias e redação (vestibulandos) (a partir de 13 anos)

Sextas-feiras, das 18h às 21h

– Macramê (a partir de 10 anos)

Quartas-feiras, das 17h30 às 19h30

– Pintura em tecido (a partir de 12 anos)

Terças-feiras, das 16h30 às 18h30

– Teatro para crianças (8 a 11 anos)

Segundas-feiras, das 17h às 19h30

– Violão (a partir de 10 anos)

Terças-feiras, das 16h30 às 18h30

Teatro Municipal Manoel Lyra

– Jazz Dance (a partir de 15 anos)

Segundas-feiras, das 19h30 às 21h

Confira os endereços dos locais onde ocorrerão as oficinas

– Biblioteca Pública Municipal “Maria Aparecida de Almeida Nogueira”

Rua Campos Sales, 70, Centro

– Casa do Artesão “Sr. Roldão de Oliveira”

Rua João Lino, 362, Centro

3455-7000

– CEU das Artes “Ariovaldo Inácio – Vardão”

Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II

3458-5868

– Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Sallum”

Rua do Algodão, 1450, Cidade Nova

3457-4627

– Centro Cultural “Edgard Tricânico D’Elboux” (WhatsApp)*

R. Padre Arthur Sampaio, 76 – Conjunto Roberto Romano

3454-0331 (WhatsApp)

*Oficinas acontecerão na Escola Estadual Profª Luzia Baruque Kirche

– Centro de Memórias “Historiador Antônio Carlos Angolini”

Rua João Lino, 362, Centro

3455-7000

– Museu da Imigração

Rua João Lino, 371, Centro

3455-7000

– Teatro Municipal Manoel Lyra

Rua João XXIII, nº 61, Centro

3464-9424

