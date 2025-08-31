Prefeitura e Senac abrem inscrições para cursos gratuitos em Santa Bárbara

São 150 vagas para os cursos de cuidador de idosos, manicure e pedicure e jardinagem

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Promoção Social e em parceria com o Senac Americana, abriu inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos com o objetivo de promover a inserção no mercado de trabalho e geração de renda para as famílias barbarenses.

São 150 vagas para os cursos de Cuidador de Idosos, Manicure e Pedicure e Jardinagem com emissão de certificado de qualificação profissional do Senac. As inscrições vão até o dia 5 de setembro. Podem se inscrever pessoas com mais de 18 anos de idades que concluíram o Ensino Fundamental 2. Os cursos iniciam em 8 de setembro.

O curso de Cuidador de Idosos formará profissionais que irão auxiliar na promoção do envelhecimento saudável, considerando as características do idoso e as orientações da equipe multiprofissional, atuando para um menor comprometimento funcional, preservando e valorizando a ética, convivência social e familiar, bem como a independência e autonomia do idoso. São 30 vagas.

As aulas serão ofertadas em duas turmas, no CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) I, no Jardim Vista Alegre, e no NAS (Núcleo de Assistência Social) do bairro San Marino. No CRAS I, as aulas vão de 9 de setembro de 2025 a 10 de março de 2026, às terças e quintas-feiras, das 8h às 11h30. No NAS do San Marino, o curso ocorrerá todas às segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h às 11h30, entre os dias 8 de setembro de 2025 e 12 de janeiro de 2026.

O curso de Manicure e Pedicure capacitará o profissional por meio de técnicas específicas e habilidades de higienização, corte, lixamento, hidratação e esfoliação, colocação de unhas postiças e de decoração, para o embelezamento e cuidado das unhas das mãos e dos pés, atendendo às normas de biossegurança. O curso ainda estimula o aluno a planejar e gerir sua carreira, organizando o ambiente e os processos de trabalho. São 30 vagas gratuitas.

São duas turmas, no CRAS II, no Jardim São Fernando, e no CRAS III, no Parque do Lago (Bosque das Árvores), com 30 vagas cada. No CRAS II, o curso acontecerá de 8 de setembro a 12 de janeiro de 2026, às segundas, terças e quintas-feiras, das 8h às 11h30. Já no CRAS III, o curso será realizado às segundas, quartas-feiras e quintas-feiras, das 13h às 16 horas, entre os dias 8 de setembro de 2025 a 28 de janeiro de 2026.

O curso de Jardinagem, com 30 vagas, consiste em um itinerário formativo de quatro cursos livres, que inicia no dia 9 de setembro e segue até 17 de dezembro deste ano: Jardinagem Básica (48 horas), Jardinagem: Cactos e Suculentas (20 horas), Jardinagem: Orquídeas e Bromélias (24 horas) e PANC’s e Flores Comestíveis (36 horas). Em cada uma dessas transições é possível a entrada de novos alunos. São disponibilizadas 30 vagas. Os encontros serão no CRAS IV, no Conjunto Roberto Romano, às terças, quartas e quintas-feiras, das 13h às 16h15.

Confira informações sobre os cursos e links de inscrição:

Cuidador de Idosos

CRAS I

09/09/25 a 10/03/26

Terça e quinta-feira, das 8h às 11h30

Rua Eneide Brocatto de Barros, nº 135, Jardim Vista Alegre, telefone: 3455-2542

Inscrições neste link: Cuidador de Idosos CRAS I

NAS San Marino

08/09/25 a 12/01/26

Segunda, quarta e sexta-feira, das 8h às 11h30

Rua Narciso Bizetto, nº 13, San Marino, telefone: 3463.1179

Inscrições neste link: Cuidador de Idosos NAS San Marino

Manicure e Pedicure

CRAS II

08/09/25 a 12/01/26

Segunda, terça e quinta-feira, das 8h às 11h30

Rua Jade, nº 50, Jardim São Fernando, telefone: 3457-1796

Inscrições neste link: Manicure CRAS II

CRAS III

08/09/25 a 28/01/26

Segunda, quarta-feira e quinta-feira, das 13h às 16 horas

Avenida Ruth Garrido Roque, nº 1215, Parque do Lago, telefone: 3454-4388

Inscrições neste link: Manicure CRAS III

Jardinagem

CRAS IV

09/09/25 a 17/12/25

Terça, quarta e quinta-feira, das 13h às 16h15

Rua Jorge Juventino de Aguiar, nº 75 – Conjunto Roberto Romano, telefone: 3455-3413

Inscrições neste link: Jardinagem CRAS IV

