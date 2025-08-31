O crochê, que há décadas evocava a nostalgia do feito à mão, retorna com força às passarelas internacionais, agora em uma roupagem sofisticada. Os modelos e as paletas de cores são variados e diversas marcas de luxo como Prada e Loro Piana vêm apostando em peças artesanais, como o icônico bucket hat, para o verão 2026, elevando o crochê a um novo patamar, o do luxo contemporâneo. No Brasil, mais do que acompanhar o movimento das grandes maisons, o país incorpora o crochê como expressão de criatividade e autenticidade. E o diferencial dessa onda é que, além das passarelas, é possível criar seu próprio chapéu de crochê, desde que se tenha técnica. É o que explicam as especialistas Ana Claudia Souza e Cristina Sasaki, sócias do Empório das Lãs, localizado no bairro do Campo Belo, em São Paulo, onde lecionam a arte do tricô e do crochê. A cartela de cores é versátil, vai dos neutros e terrosos, que garantem elegância atemporal. Chapéu Empório das Lãs. Foto: Cristina Sasaki “Hoje, um chapéu de crochê pode compor um look de verão tão elegante quanto qualquer acessório de alta moda. O que vemos nas passarelas internacionais, e que muitos alunos também buscam, são peças autorais, sofisticadas e com identidade”, explicam elas. Há 18 anos nesse mercado, elas destacam que, para os interessados em se aventurar na confecção do próprio chapéu, o ideal é ter conhecimento intermediário de crochê. Portanto, com o verão chegando, o recomendável é começar a praticar agora e se dedicar ao aprendizado para criar sua peça exclusiva a tempo da estação. It-girl Celebridades ao redor do mundo já incorporaram com estilo os chapéus de crochê, nomes como a cantora Dua Lipa, Bella Hadid e Hailey Bieber foram fotografadas usando as peças artesanais em looks de verão. No Brasil, a trend também ganhou força com a cantora Anitta e com influenciadoras como Jade Picon, que se destacou com seu modelo colorido e cheio de personalidade.