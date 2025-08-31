Rodrigo Cáceres e Diogo Andrade são atrações do Hortocity Comedy

Espetáculo na próxima 5ª-feira, dia 4, a partir das 19h30, no Teatro Elizabeth Keller de Matos

O riso corre solto na Semana Cultural de setembro em Hortolândia. Os humoristas Rodrigo Cáceres e Diogo Andrade são as atrações do Hortocity Comedy. O espetáculo será na próxima quinta-feira (04/09), no Teatro Elizabeth Keller de Matos, que fica dentro da Unidade Arlindo Zadi, localizada na rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda. O teatro abre as portas a partir das 19h30, o espetáculo será às 20h. A classificação indicativa é 16 anos. O espetáculo integra a Semana Cultural de setembro, realizada pelo município. A programação pode ser acessada no portal da Prefeitura, por meio deste LINK.

Rodrigo Cáceres se destaca pela versatilidade. Além de humorista, é ator, dublador e exímio imitador de vozes. Ele é conhecido por sua impagável imitação de Zacarias, dos Trapalhões. Já fez participações em vários programas de TV, como “Covernation” (MTV), “Show do Tom” (Record) e “Domingão do Faustão” e “Domingão com Hulk” (ambos da Globo). O humorista tem percorrido o país com seu show solo.

Stand-up comedy

Já Diogo Andrade se notabiliza pela mistura de stand-up comedy com música. Em suas apresentações, costuma tocar violão e cantar. Nascido na cidade de Francisco Morato, o humorista já atua no formato stand-up comedy há mais de seis anos. Ele conquista o público com a habilidade de misturar músicas, histórias envolventes, observações perspicazes e piadas curtas

O Hortocity Comedy terá ainda os anfitriões Zé Neves e Luiz Paixão, que dão as boas-vindas ao público com muitas piadas. Em todos os eventos da Semana Cultural, a população pode doar alimentos não perecíveis. As doações são destinadas para o FunSol (Fundo Social de Solidariedade), órgão da Prefeitura.

