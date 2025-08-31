O espiritualista e místico das celebridades, Robério de Ogum, fez novas revelações envolvendo o casal Edu Guedes e Ana Hickmann Segundo ele, apesar de viverem hoje um clima de conto de fadas, o destino reserva obstáculos no campo afetivo.

“O plano espiritual é claro: Edu e Ana não ficam juntos para sempre. Eles vão se separar. O carma do Edu é no amor. Ele mostra mar de rosas, mas não é. Ele traz de vidas passadas o desafio de se acertar no amor, e esse carma é pesado nesse campo, no amoroso”, crava Robério.

O vidente explica que a história de Edu repete um padrão já vivido em outros relacionamentos. “Assim como aconteceu em suas relações anteriores — inclusive com famosas como a Eliana — tudo parece perfeito, mas de repente entra em crise. É justamente a energia kármica agindo, para que ele aprenda nessa vida o que não aprendeu em outras”.

Segundo Robério, Ana Hickmann também carrega desafios do passado.

“Ela é amorosa, romântica, tem energia de família. Diferente de parceiros que teve antes, que não eram assim. Mas em vidas passadas, Ana sofreu muito no campo amoroso. Isso a faz atrair histórias difíceis. É carma também, um resgate espiritual de aprendizado”, explica.

Se no amor os caminhos parecem turbulentos para Edu Guedes, na saúde o cenário é positivo. Robério relembra que, no ano passado, previu um problema grave que o apresentador enfrentaria, mas que teria rápida recuperação — fato que realmente se confirmou.

“A saúde dele está bem. Acertei a previsão, alertei para a cirurgia, mas o plano espiritual não mostrou problemas, pelo contrário, era uma recuperação tranquila. Ele vai enfrentar obstáculos apenas na vida afetiva. Seu espírito vem de muitas batalhas, mas tem muita vida pela frente”.

Apesar de reconhecer uma sintonia espiritual entre o casal, Robério é enfático:

“Existe uma conexão bonita, mas não se trata de almas gêmeas. Essa é uma verdade que vem do alto, e eu apenas transmito aquilo que o mundo espiritual me orienta a falar. Os dois vão se separar em breve e vão seguir caminhos diferentes”, prevê.

