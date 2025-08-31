O corpo de um homem foi encontrado na manhã deste domingo na rua Carioba em Americana.

Localização de cadáver Rua Carioba 876

Morador em situação de rua, 42 anos nome Cássio, não porta documentos.

A rua corta o centro da cidade e liga o trecho do Terminal de onibus a bairros passando por trecho frequentado por usuários de drogas.

Agentes da Gama (Guara Municipal de Americana) foram chamados para atender a ocorrência.

Corpo sem sinais de violência

O local onde o homem foi encontrado não tinha sinais de violência, indicaram os agentes que estiveram na ocorrência.