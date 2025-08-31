Etec Nova Odessa abre inscrições para Vestibulinho do 1º semestre de 2026

Escola oferece 50% de desconto da na taxa de inscrição; candidatos têm até 9 de setembro para solicitação e exame do processo seletivo será aplicado em 30 de novembro

De 10 de setembro a 3 de novembro, a Etec Ferrucio Humberto Gazzetta, de Nova Odessa, estará recebendo inscrições para o Vestibulinho do primeiro semestre de 2026 pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br. Como forma de incentivo à participação no processo seletivo, até o dia 9 de setembro a instituição oferece, também pelo site oficial, 50% de desconto na taxa de inscrição, cujo valor integral é de R$ 29.

Para ter direito ao benefício, é necessário estar regularmente matriculado no Ensino Fundamental, Médio, Superior (graduação ou pós-graduação) ou em curso pré-vestibular, além de comprovar renda mensal inferior a dois salários mínimos (R$ 3.036) ou estar desempregado. A solicitação exige o preenchimento de um formulário eletrônico e o envio de comprovante de escolaridade e de renda. O resultado da solicitação será divulgado a partir das 15h do dia 22 de setembro. Caso o pedido seja indeferido, o candidato poderá apresentar recurso nos dias 23 e 24 de setembro, com resposta prevista para 6 de outubro.

Na modalidade Ensino Médio com Itinerário Formativo, a escola oferece, no período da manhã, o curso de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; na modalidade Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em período integral, são oferecidos os cursos de Administração, Desenvolvimento de Sistemas, Marketing e Recursos Humanos. No período noturno, a opção técnica inclui os cursos de Administração, Comércio Exterior, além de novo curso de Informática para Internet. Também está disponível o Curso Técnico Modular em Administração, à noite, com 20% das aulas em formato online.

A prova do Vestibulinho será realizada em 30 de novembro, com divulgação dos locais de aplicação em 25 de novembro. O gabarito oficial será publicado em 3 de dezembro. A quantidade de vagas disponíveis para cada curso será divulgada em breve no site oficial.

