Serviços de zeladoria avançam em regiões de Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste intensificou os serviços de zeladoria em diversas regiões do município. As equipes de capinação e limpeza atuaram nas avenidas Prefeito Isaías Romano, Antonio Pedroso, Dirceu Dias Carneiro e Santa Bárbara, além da Rua do Linho, no bairro Cidade Nova.

Também foram realizados reparos em bocas de lobo e substituição de grades no cruzamento das ruas Vereador Sérgio Leopoldino Alves e Henrique Wiezel, no Distrito Industrial, na Rua Floriano Peixoto, no bairro Santa Terezinha, e na Rua Euzébio Jorge da Silva, no Residencial Furlan. Já na Rua Francisco Alves, no Parque Zabani, foram executados serviços de manutenção em guias e sarjetas.

Rural

Na área rural, a Prefeitura promoveu a conservação de estradas, com nivelamento dos pontos mais críticos e reabertura das saídas de água na estrada da Areia Branca e na via de acesso ao Parque dos Lírios.

