O recapeamento avança em Santa Bárbara d’Oeste e a prefeitura

trouxe a lista de ruas que vão ser atendidas na sequência do Programa de Recuperação de Vias, que já conta com mais de 40 quilômetros de recapeamento realizados. O investimento é de mais de R$ 30 milhões em recursos próprios e convênio com o Governo do Estado no Município.

Confira os locais com asfalto novo em Santa Bárbara d’Oeste:

• Trechos da Avenida Santa Bárbara

• Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Distrito Industrial I e II

• Rua Frederico Amadeu Covolan, no Distrito Industrial I

• Rua Rafael Cervone, no Distrito Industrial I

• Avenida Dirceu Dias Carneiro e Rua Nhambiquiras, no Distrito Industrial II

• Rua Camaiuras, no Santa Rita

• Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no 31 de Março

• Avenida Alfredo Contato, no Dona Regina

• Avenida São Paulo e Rua Lorena, na Cidade Nova

• Avenida Amadeu Tortelli, no Conjunto dos Trabalhadores



• Avenida da Saudade, na Vila Grego

• Avenida Laura Santos Machado, no Terras de Santa Bárbara/Souza Queiroz

• Ruas João Gilberto Franchi, James de Oliveira, João Araújo, Esilênio dos Santos Rosa, Pedro Cromo, Saturnino Rodrigues e Oscar Passuelo, no Jardim das Orquídeas

• Ruas Ipê, Paineira e Jequitibá, no Flamboyant

• Ruas Jorge Juventino de Aguiar, Padre Victório Freguglia, Vereador Leonel Graciani, Padre Arthur Sampaio, Dr Edison dos Santos Mano, Hilda Heleno de Oliveira e Belarmino Rocha, no Conjunto Roberto Romano

• Rua Domingos Tedesco, no Jardim Paulista

• Trechos da Estrada do Barreirinho

• Ruas Profeta Jeremias e Profeta Isaías, no Rochelle

• Ruas São Domingos e Paraguai, na Vila Sartori

• Ruas Salvador Iatarola, do Manganês, do Cloro, do Cromo e do Chumbo, no Mollon

• Ruas Suíça e Portugal, no Jardim Europa

• Ruas do Açúcar, do Brilhante, da Fluorita, do Vidro, do Papel, da Agricultura, da Siderita e do Couro, no Jardim Pérola e Jardim São Fernando

• Ruas Analândia, Caconde e Corumbataí, no São Joaquim

• Ruas Dom João VI e Barão de Mauá, no Siqueira Campos

• Ruas Nicolau Furlan e Dr Felício Fernandes Nogueira, no Residencial Furlan

• Rua Itaúna, no Jardim Icaraí

• Rua Urandi, no Planalto do Sol II

• Rua Bueno Brandão, no Jardim Mariana

Santa Bárbara abre seis unidades para vacinação contra a gripe neste sábado (17)

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste abrirá neste sábado (17) uma nova oportunidade para as pessoas se vacinarem contra a gripe. A imunização será das 8 às 13 horas em seis UBSs (Unidades Básicas de Saúde): Jardim Esmeralda, Jardim São Fernando, Planalto do Sol II, Jardim São Francisco, Centro de Saúde 2 (Linópolis) e 31 de Março.

A campanha segue até o fim deste mês para todas as pessoas com 6 meses de idade ou mais. Até o momento já foram aplicadas 31.967 doses no Município.

Para receber a dose é preciso comparecer com documento com foto ou certidão de nascimento, CPF ou cartão do SUS e caderneta de vacinas. Em caso de sintomas gripais ou diagnóstico positivo de Covid-19, a recomendação é aguardar 30 dias para receber a vacinação.

Confira os endereços:

• UBS do Jardim Esmeralda

Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda | Telefones: 3457.5072 / 3454.4140

• UBS do São Fernando

Rua do Centeio, 38, Jardim São Fernando | Telefones: 3457.4981 / 3458.2686

• UBS do Planalto do Sol 2

Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol 2 | Telefones: 3457.3675 / 3454.5798

• UBS do São Francisco

Rua Cariris, 400, Jardim São Francisco 2/Santa Rita | Telefones: 3454.0910 / 3463.9193

• UBS da Linópolis (Centro de Saúde II)

Avenida Sabato Ronsini, 203, Vila Linópolis | Telefones: 3454.1107

• UBS do 31 de Março

Rua 23 de Maio, 196, 31 de Março | Telefones: 3454.6515 / 3454.1279

